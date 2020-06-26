Son dakika haberleri | Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 25 milyonu aştı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 25 milyonu aştı

Son dakika gelişmesine göre Tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın haline dönüşen kovid-19, konuşulma oranıyla da rekora koşuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın haline dönüşen kovid-19, konuşulma oranıyla da rekora koşuyor. Türkiye'de vaka sayılarında dalgalanma yaşanırken, salgının konuşulma oranı her geçen gün artıyor. Türkiye'de salgının görüldüğü günden bu yana 25 milyonun üzerinde haberin medyada yansıma bulduğu görüldü.

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Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, kovid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı sürdürüyor. Ajans Press'in medya incelemesine göre, 10 marttan bugüne kadar koronavirüs hakkında yazılı basında 700 bine yakın haber çıktığı tespit edildi. Online mecralarda 23 milyon 201 bin 458 haber yansıması tespit edilirken, TV kanallarında ise 1 milyon 504 bin 120 haber çıkışı görüldü.

ALMANYA'DA KOVİD-19 TEKRAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlara göre, salgının başladığı günden bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayılarının açıklandığı günlerden geçiliyor. Araştırmaya göre, kısıtlamaları gevşeten ülkeler arasında son günlerde en yüksek artışın yaşandığı ülke Almanya olurken, günlük vakalardaki bir haftalık artış oranı yüzde 36 olarak saptandı. Vaka artışıyla Almanya'yı yüzde 29 ile Ukrayna ikinci sıradan, yüzde 24 ile ABD üçüncü sıradan izledi. Buna karşın normalleşmeye dönen ve iyileşmelerin görüldüğü ülkelerin başını yüzde 86 ile Hollanda'nın çektiği görüldü. Hollanda'yı bu anlamda yüzde 67 ile Singapur takip ederken, üçüncü sırada yüzde 61 ile İspanya yer aldı. Türkiye ise iyileşme gösteren ülkeler arasında yer alırken oranın yüzde 3 olduğu kaydedildi.

(İHA)

Türkiye, Almanya, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 25 milyonu aştı - Son Dakika

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