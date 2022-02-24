Son dakika haberleri! Koronavirüs hastasının refakatçisi, tam doz aşılı eşi oldu - Son Dakika

ANKARA'da, Covid-19'a yakalanan Tahir Tümer (77), kronik rahatsızlıklarına rağmen 3 doz aşı sayesinde tedavi görerek hastalığı atlattı. Tümer'in hastanedeki refakatçisi ise 4 doz aşısını da yaptıran eşi Ayşe Tümer (75) oldu. Ayşe Tümer, "Ben hiç koronavirüs olmadım. Aşılarımdan dolayı virüse yakalanmadığımı ve bundan dolayı çok sağlıklı olduğumu düşünüyorum" dedi.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2 hafta önce nefes darlığı şikayetiyle başvuran Tahir Tümer'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Kalp yetmezliği, şeker ve tansiyon rahatsızlıkları bulunan Tümer, hastanede Covid-19 servisinde tedaviye alındı. Tümer, kronik rahatsızlıklarına rağmen aşı sayesinde 10 gün süren tedavinin ardından hastalığı atlattı. Tahir Tümer'in refakatçisi ise 4 doz aşılı ve hiç hastalığa yakalanmayan eşi Ayşe Tümer oldu.