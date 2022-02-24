Son dakika haberleri! Koronavirüs hastasının refakatçisi, tam doz aşılı eşi oldu - Son Dakika

ANKARA'da, Covid-19'a yakalanan Tahir Tümer (77), kronik rahatsızlıklarına rağmen 3 doz aşı sayesinde tedavi görerek hastalığı atlattı. Tümer'in hastanedeki refakatçisi ise 4 doz aşısını da yaptıran eşi Ayşe Tümer (75) oldu. Ayşe Tümer, "Ben hiç koronavirüs olmadım. Aşılarımdan dolayı virüse yakalanmadığımı ve bundan dolayı çok sağlıklı olduğumu düşünüyorum" dedi.
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2 hafta önce nefes darlığı şikayetiyle başvuran Tahir Tümer'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Kalp yetmezliği, şeker ve tansiyon rahatsızlıkları bulunan Tümer, hastanede Covid-19 servisinde tedaviye alındı. Tümer, kronik rahatsızlıklarına rağmen aşı sayesinde 10 gün süren tedavinin ardından hastalığı atlattı. Tahir Tümer'in refakatçisi ise 4 doz aşılı ve hiç hastalığa yakalanmayan eşi Ayşe Tümer oldu.Ayşe Tümer, aşıları sayesinde hasta olmadığını söyleyerek, "Aşılarım tam. Ben 4 sefer aşı oldum. 2 Sinovac, 2 Biontech aşısı oldum. Aşılarımdan dolayı virüse yakalanmadığımı ve bundan dolayı çok sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Aşı olmayanlara da aşı olmalarını çok şiddetli bir şekilde tavsiye ederim. Neden korkuyorlar, onu anlamıyorum. Aşı olsunlar. Hastalık çok kötü bir şey. Buralarda bulunmak çok zor" diye konuştu.Tahir Tümer de ekim ayından itibaren kalp yetmezliğine bağlı nefes darlığı çektiğini ve hasta olduğu için 4'üncü doz aşısını ihmal ettiğini belirtip, "Sürekli hastanelere bu şikayetimden dolayı gittiğim için aşıyı o ara ihmal ettim ve koronavirüse yakalandım. İlk koronavirüs olduğumu öğrendiğimde birçok hastalığım olduğu için tedirgin oldum. 'Keşke 4'üncü doz aşımı olsaydım' dedim. Sağ olsunlar hocalarımızın sayesinde atlattım. Şu anda herhangi bir sıkıntım yok. Herkese de aşı olmasını tavsiye ederim. Aşımı bu sefer olacağım. Hiç ihmal etmeyeceğim. Sağlık Bakanı'mızın söylediği şeylerin hepsi doğru. Bizim için uğraşıyor. Ondan da Allah razı olsun. Gençler aşılarını olsunlar. Korkmasınlar. Hiçbir şey olmaz. 3 doz aşı olduğum için bu kadar rahat bir şekilde çıktığımı düşünüyorum. Hocalarımızın söylediği de bu yönde" dedi.
Kaynak: DHA
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