Koronavirüs "hava filtresi"ne talebi artırdı - Son Dakika

Koronavirüs "hava filtresi"ne talebi artırdı

31.12.2020 11:05

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hem iç hem de dış pazarda hava temizleyici filtre satışlarında artış yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hem iç hem de dış pazarda hava temizleyici filtre satışlarında artış yaşandı.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde özellikle insan yoğunluğunun bulunduğu alanlarda temiz havanın önemi ortaya çıktı. Bu dönemde firmalar kullandıkları mekanların havasını temiz tutmak için büyük çaba harcadı. Kapalı mekanlarda ise klima ve havalandırma sistemlerinde ya yeniliğe gidildi veya mevcut filtreler değiştirildi.

AVM, hastane, fabrika ve toplu taşıma gibi insan hareketliliğinin yoğun olduğu alanlarda bu klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri eskiye göre daha sık değiştirilmeye başlandı. Önceden yılda 1 değişen filtreler salgınla birlikte 2 ayda bir yenilendi. Salgın döneminde özellikle Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı (HEPA) filtre satışları katlandı.

Sadece iç piyasadan değil yurt dışından da gelen yoğun talep bu alanda üretim yapan firma sahiplerinin yüzünü güldürdü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde filtre üretimi yapan Mege Filtre'nin kurucu ortaklarından Gülşah Engin, AA muhabirine, salgın öncesi filtre ihracatının büyük bölümünü Orta Doğu ülkelerine yaptıklarını belirtti.

Salgının yayılmasıyla dünyanın Çin ile olan bağlantısının durma noktasına geldiğini hatırlatan Engin, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte Türkiye cazip bir ülke haline geldi. Daha önce Avrupa ülkelerine satış yapamazken salgın sürecinde inanılmaz talep almaya başladık. Bizim şu an en çok ihracat yaptığımız ülkeler Avrupa oldu. Özellikle İtalya'nın pandemiden sıkıntı çektiği günlerde bizim bu ülkeye satışlarımız pik yaptı. Taleplerin devamları da geliyor."

İhraç ettikleri filtrelerin Avrupa'daki hastanelerde ve AVM'lerde kullanıldığını dile getiren Engin, pandemi döneminde ihracatlarını artırdıklarının ifade etti.

Geçen yıl 11 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Engin, "İhracat yaptığımız ülke sayısı salgın döneminde 36'ya çıktı. Ciro anlamında da ihracatımız yüzde 70 arttı. Bu rakamları hiçbir fuara katılmadan gerçekleştirdik. Sadece telefonla ve internet üzerinden görüşmelerle bu başarıya imza attık." dedi.

Engin, gelecek yıl ihracat yapılan ülke sayısını 50'ye çıkarmak istediklerini vurguladı.

"İlave istihdam sağladık"

Firmanın diğer kurucu ortağı Murat Emeklice de filtrelerin salgın sürecinde daha kısa sürede değiştirildiğini ifade etti.

Salgınla filtrenin öneminin arttığını vurgulayan Emeklice, "Örneğin AVM'ler yılda bir değişim yapıyorlardı. Şimdi 2 ayda bire indi." diye konuştu.

Filtrede normalde 6 ayda bir değişimin gerekli olduğuna işaret eden Emeklice, "Bu olması gerekendi. Düzenli filtre değişiminin mali bir yükü olduğu için özellikle AVM'ler değişim yapmıyordu. Süreç daha dikkatli olmaya itti." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki AVM'lerin neredeyse tamamının havalandırma filtrelerini değiştirdiğine değinen Emeklice, "Biz bu süreçte ilave makine aldık. Sokağa çıkma kısıtlamalarında da yoğun çalıştık. İç piyasada satışlarımız yüzde 100'e yakın arttı. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs hava filtresi ne talebi artırdı
Koronavirüs hava filtresi ne talebi artırdı
Koronavirüs hava filtresi ne talebi artırdı
Koronavirüs hava filtresi ne talebi artırdı

Toplu Taşıma, Fabrika, Hastane, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koronavirüs 'hava filtresi'ne talebi artırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu Yılbaşı gecesi satacağı sahte içkileri gizli bölmeye saklayan pazarcıya baskın! 1200 şişe ele geçirildi Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler         
11:45
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız         
11:18
G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor         
11:03
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor         
10:44
Rusya'da teftiş müdürü koronavirüs toplantısında horlaya horlaya uyudu Rusya'da teftiş müdürü koronavirüs toplantısında horlaya horlaya uyudu         
10:39
Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı         
10:36
Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı         
10:20
Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi         
09:50
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek         
09:33
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak         
08:19
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 12:05:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs "hava filtresi"ne talebi artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei