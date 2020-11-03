Koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi - Son Dakika

Koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi

03.11.2020 09:14
Koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi, System.String[]

Türkiye genelinde pandemi nedeniyle hayata geçirilen kontrollü sosyal hayat sonrası insanlar salgının bulaşma riskine karşı tedbirli olmaya başladı.

Türkiye genelinde pandemi nedeniyle hayata geçirilen kontrollü sosyal hayat sonrası insanlar salgının bulaşma riskine karşı tedbirli olmaya başladı. Uzun süre sokağa çıkma yasakları ve vakalardaki artış dolayısıyla evden çıkmayan vatandaşların içinde bulunduğu psikolojiyi dile getiren Psikolog Melike Şeker Cinbay, "Covid-19 salgınından sonra psikiyatri polikliniklerine kaygı bozukluğu ve temizlik takıntısıyla gelen hastalarda artış gözlemledik. Temizlik takıntısıyla başvuran hastaların tedbirlerle beraber bu takıntıları daha da arttı" diye konuştu.

'SOSYALLEŞME BİTTİĞİ İÇİN PSİKOLOJİK SIKINTILAR DA ARTTI'

Koronavirüsün ilk çıktığı günlerde evlerinde izole bir yaşam geçiren vatandaşların salgının geçici olduğunu düşündüğünü ve aylarca izole bir şekilde yaşadıktan sonra bunaldığını aktaran Cinbay, "İnsanlar normal hayatlarına döndükten sonra vakalar tekrardan artmaya başladı. Çocuklar, anne ve babalar, hepimizi sıkıntıya sokmaya başladı. Hepimiz sosyal varlıklarız. Bu dönemlerde sosyalleşmemiz bitti. Sosyalleşme bittiği için buna paralel olarak insanların psikolojik sıkıntıları da arttı" dedi.

'ACABA COVID-19 MUYUM?' DİYE DÜŞÜNÜLMESİ KAYGI BOZUKLUĞU YARATTI'

Başkalarının yanında öksürdüğünde 'korona değilim' açıklaması yapmak zorunda kalan insanlardan bahseden Cinbay, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Acaba covid miyim' diye düşünülmesi kaygı bozukluğunu daha da artırdı. Çocuklar daha da fazla gerildiler. Evde enerjilerini atamıyorlar. Yaş gruplarına göre de sıkıntılar farklılaşıyor. Kreş dönemindeki çocuktan, üniversite döneminde okuyan gencimize kadar birçok sıkıntı var. Sıkıntılar farklı olsa da aslında ortak olan şey pandemi süreci."

'EV İZOLASYONUNDAN SONRA EVLİLİKLERLE İLGİLİ SIKINTILAR ARTTI'

Pandeminin neden olduğu sıkıntılardan dolayı kliniğe gelenlerin oranının yüzde 50-60 arttığını söyleyen Cinbay, "Öncelikle ev izolasyonundan sonra evliliklerle ilgili sıkıntılar arttı. Problemli olan evliliklerde bir kısım, çözebildikleri problemleri evde çözdü. Çözemeyenler ise boşanma kararı alarak, bize terapi almaya geldiler" ifadelerini kullandı.

'İNTİHARA DA SÜRÜKLEYEBİLİR'

Koronavirisün psikolojik etkenleri sonrası intihar eğilimindeki kişilerde yarattığı etkilerden bahseden Cinbay, "Kişinin intihar eğilimi varsa, ciddi bir depresyonu varsa ve bununla ilgili yardım almadıysa koronavirüs süreci de insanın içine kapanmak zorunda olduğu bir dönem. Çünkü sosyalleşmeyi minimuma indirdik. Bireysel farklılıklar göstererek intihara da sürükleyebilir" diye konuştu.

Psikolog Melike Şeker Cinbay, koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen hasta ve yakınlarına telefonla destek olduklarını söyledi. Bu hastalığa yakalanan bireylerin ilk aşamada çok gergin olduğunu söyleyen Cinbay, "Çünkü hastalığın nasıl seyredeceğini bilmiyorlar. Bu yönde psikolojik desteğin de olumlu yönde etkisi olduğunu deneyimledik. Hala bu çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

Artan vaka sayıları nedeniyle sokağa çıkma endişesi yaşayan vatandaşlardan Sevinç Sağlam, koronadan dolayı korktuğunu ve korkularının arttığı için panikatak ilacını doktor tavsiyesiyle artırdığını söyledi. Emine Sağlam da 'Ne kadar korkuyorsunuz?' sorusu üzerine, "Bana bu kadar yaklaşmanız bile beni korkutuyor" dedi. Hacı Bahrıyanık ise "Covid-19'dan çevresinde 8 kişinin öldüğünü söyleyerek, "Bazı insanlarımız koronayı umursamıyor. Çok yanlış yapıyorlar. Kendini düşünmüyorsan karşındaki insanı düşün. Çoğu insan maskesiz geziyor. Her on dakikada ellerimi yıkıyorum. Eve gittiğimde elbiselerimi çıkartıp, yıkıyorum. Evin içinde bile 4 kişi olmamıza rağmen kimse kimseyle temas etmiyor" diye konuştu.

Koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi
Koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi
Koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi
Koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi
Koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi
Koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi
Koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi

Koronavirüs, Türkiye, İntihar, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık Koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Beşiktaş'ta teknik heyet, Adem Ljajic'i yeniden kazanmak istiyor Viyana'daki terör saldırısında masum canlara kasteden saldırganlar böyle yakalandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor? Babaanne ve 4 torunundan acı haber! Cansız bedenleri çıkartıldı Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı
İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayla'nın ilk görüntüsü İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayla'nın ilk görüntüsü         
10:08
Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 4 yaşındaki Ayla'ya canlı ulaştı Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 4 yaşındaki Ayla'ya canlı ulaştı         
09:52
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor         
09:39
Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı         
09:04
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
3 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısını Türkiye şiddetle kınadı 3 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısını Türkiye şiddetle kınadı         
07:54
Bedeni küçük, yüreği kocaman! Deprem enkazında günlerdir uyumadan hayat kurtarıyor Bedeni küçük, yüreği kocaman! Deprem enkazında günlerdir uyumadan hayat kurtarıyor         
06:38
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı         
19:51
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 10:18:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei