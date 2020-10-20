Son dakika haberleri: "Koronavirüs pandemisi dünyayı kapsayan bir fikir jimnastiğine kapı açtı"

Pandemi döneminde kimyadan eğitime, sağlıktan tarıma kadar birçok sektör hayata kalmak adına alternatif çözümlere yöneldi. Cumhur Akbulut, bu dönemde üretim ve çarkların dönmesi konusunun daha fazla önem kazandığına işaret ederek, "COVID-19 pandemisi dünyayı kapsayan bir fikir jimnastiğine kapı açtı" dedi.

Küresel bazda etkisini devam ettiren koronavirüs pandemisi, fikri sınai ve mülkiyet hakları alanında da farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Bu dönemde patent ve faydalı model konusunda pandeminin önlenmesi için sadece Türkiye'de 330'dan fazla işlem gerçekleştirildi. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, kurum ve kuruluşlar, bilim adamları, mucitler, sanayiciler gibi üretim ekosistemini hayatta tutan birçok unsurun pandemi döneminde ürün geliştirme sürecine daha fazla ağırlık verdiğini özellikle sağlık alanında başvuruların yoğunluk kazandığını bildirdi. Bazı salgın dönemlerinde aşı çalışmalarının 21 yılı bulduğunu anımsatan Akbulut, "Koronavirüs pandemisi dünyayı kapsayan bir fikir jimnastiğine kapı araladı. Sağlık sektörü bu dönemde belki de 50 yılda kat edeceği mesafeyi daha hızlı kat etti" dedi.

Geliştirilen buluşların ticarileşme sürecinin de koronavirüs döneminde hızlandığını ifade eden Akbulut, "Biyosis tarafından geliştirilen yerli solunum cihazı Biyovent bu konuya verilecek en güzel örnekler arasında yer alıyor. Sonuçta geliştirilen ürünün ihtiyaçlara yönelik olması ticarileşme süreçlerinin de hızlanmasındaki temel etmenler arasında yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya için veri tabanı niteliği taşıyor"

Öte yandan patent başvurularının dünya için veri tabanı niteliği taşıdığının altını çizen Akbulut, "Aşı çalışmalar kapsamında dezenfektan ve sterilizasyon, maske, ilaç, aşı, siperlik gibi bilişenlerin yer aldığı alanlarda Türkiye'de faydalı model ve patent olmak üzere toplamda 330'dan fazla ürünle ilgili işlemle yapıldı bunlarla ilgili bazılarının geliştirme süreçleri devam ediyor. Dünya'da genelinde de pandeminin son bulması ve yayılmasını önlemek adına patent ve faydalı model konusunda yapılan işlemler sürüyor. Yayına çıkan patentler dünya için veri tabanı niteliği taşıyor" şeklinde konuştu.

Özellikle globalde üretime devam edilmesi ve kapasite oranlarının korunması adına yapılan çalışmaların üretim ekosistemi içerisinde anlamı olduğunun altını çizen Akbulut, "Katma değerli üretimi artırma konusu patent ve buluşlardan geçiyor. Fikri sınai ve mülkiyet hakları bu dönemde pandemiyle mücadele kapsamında ortaya çıkan buluşlara kalkan olması nedeniyle önemli bir görev üstlendi" ifadelerini kullandı.

8 ayda 11 bin 97 başvuru yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi istatistiklerine göre 2019 yılının ilk 8 ayında toplamda 11 bin 265 patent başvurusunun yapıldığını anımsatan Akbulut şunları söyledi: "2020 yılı içerisinde sağlık, medikal, çevirimiçi teknolojiler konusunda yapılan patent başvurularında ciddi artışlar gerçekleşti. Bu kapsamda 2020 yılının ilk 8 aylık sürecini ele aldığımızda 11 bin 97 patent başvurusu yapılmış durumda. Yapılacak yeni başvurularla bu sayının artacağını ve yılı 2019 rakamlarının önünde kapatacağımızı düşünüyorum. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde sanayinin ve toplumun ihtiyacını karşılayacak buluş çalışmaları devam ediyor." - İSTANBUL