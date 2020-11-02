Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 402'ye yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 139 bin 103 testten 2 bin 302 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 76 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 402'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 139 bin 103 testten 2 bin 302 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 76 kişi hayatını kaybederken, 1521 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 14 milyon 264 bin 260, toplam hasta sayısı 379 bin 775, toplam vefat sayısı 10 bin 402, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 341, toplam iyileşen hasta sayısı 327 bin 7 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

'SADECE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ FEDAKARLIĞI İLE BAŞARILI OLAMAYIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2 bin 341'e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,