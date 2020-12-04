Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 14 bin 509'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 14 bin 509'a yükseldi

04.12.2020 20:29
Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 14 bin 509'a yükseldi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 194 bin 435 testte, 32 bin 736 vaka ile 6 bin 903 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 193 kişi ile toplam can kaybı 14 bin 509'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 194 bin 435 testten 32 bin 736 vaka, 6 bin 903 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 811 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181, toplam hasta sayısı 527 bin 70, toplam vefat sayısı 14 bin 509, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 703, toplam iyileşen hasta sayısı 423 bin 142 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde aktarıldı.'KENDİNİZİ VE SEVDİKLERİNİZİ KORUYUN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 14 bin 509'a yükseldi - Son Dakika


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