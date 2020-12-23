Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 18 bin 861'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 18 bin 861'e yükseldi

23.12.2020 19:58
Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 18 bin 861'e yükseldi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 202 bin 209 testte, 19 bin 650 vaka ile 3 bin 192 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 259 kişi ile toplam can kaybı 18 bin 861'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 202 bin 209 testten 19 bin 650 vaka, 3 bin 192 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 259 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 492 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162, toplam vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610, toplam vefat sayısı 18 bin 861, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 901, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 901 bin 307 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'TEHDİT NEREDEYSE TEDBİR ORAYA ODAKLANMALI'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 3 bin 192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı" dedi.


Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 18 bin 861'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 18 bin 861'e yükseldi - Son Dakika


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