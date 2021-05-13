Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin 59'a yükseldi - Son Dakika

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 201 bin 295 testte, 11 bin 534 vaka ile 1217 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 238 kişi ile toplam can kaybı 44 bin 59'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 201 bin 295 testte 11 bin 534 vaka, 1217 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 238 kişi hayatını kaybederken, 55 bin 472 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 50 milyon 259 bin 943, toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, toplam vefat sayısı 44 bin 59, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 765, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 856 bin 763 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,0, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,