Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 955'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 955'e yükseldi

Son dakika haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 955'e yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 67 bin 214 testten 1256'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 21 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 955 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 229 bin 972'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 67 bin 214 test yapıldı, 1256 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 992 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286, toplam hasta sayısı 248 bin 117, toplam vefat sayısı 5 bin 955, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 668, toplam iyileşen hasta sayısı 229 bin 972 oldu.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 21:00

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 955'e yükseldi - Son Dakika
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