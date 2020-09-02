Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 462'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 107 bin 927 testten 1596'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 45 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 462 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 246 bin 876'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 107 bin 927 test yapıldı, 1596 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 45 kişi hayatını kaybederken, 947 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 7 milyon 355 bin 862, toplam hasta sayısı 273 bin 301, toplam vefat sayısı 6 bin 462, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı 246 bin 876 oldu.

'GÜÇ TEDBİRDE'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1000'in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.