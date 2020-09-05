SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 99 bin 497 testten 1673'Ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 56 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 620 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 250 bin 92'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 99 bin 497 test yapıldı, 1673 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 56 kişi hayatını kaybederken, 984 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, toplam hasta sayısı 278 bin 228, toplam vefat sayısı 6 bin 620, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı 1091, toplam iyileşen hasta sayısı 250 bin 92 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Bakan Koca verilere ilişkin, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA, -