Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 997'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 997'ye yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 997'ye yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 101 bin 119 testten 1467'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 68 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 997'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 101 bin 119 test yapıldı, 1467 kişide daha koronavirüse rastlandı. Virüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken 1116 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 10 milyon 37 bin 700, toplam hasta sayısı 314 bin 433, toplam vefat sayısı 7 bin 997, hastalarda zatürre oranı yüzde 6,5, ağır hasta sayısı 1583, toplam iyileşen hasta sayısı 275 bin 630 oldu.

'YENİ HASTA SAYISI AZALMA EĞİLİMİNDE'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim" notunu paylaştı.

Haber:  ANKARA,


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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 19:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 997'ye yükseldi - Son Dakika

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