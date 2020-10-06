Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 553'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 112 bin 421 testten 1511 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 55 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 553'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 112 bin 421 testten 1511 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 1229 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338, toplam hasta sayısı 327 bin 557, toplam vefat sayısı 8 bin 553, toplam ağır hasta sayısı 1414, toplam iyileşen hasta sayısı 287 bin 599 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,3 olarak belirlendi.

'AĞIR HASTA SAYISI, KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE'

Bakan Koca, güncel verilere ilişkin, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin" değerlendirmesinde bulundu.