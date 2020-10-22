Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 584'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 584'e yükseldi

22.10.2020 19:33
Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 584'e yükseldi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 117 bin 198 testten 2 bin 102 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 71 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 584'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 117 bin 198 testten 2 bin 102 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybederken, 1581 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267, toplam hasta sayısı 355 bin 528, toplam vefat sayısı 9 bin 584, toplam ağır hasta sayısı 1599, toplam iyileşen hasta sayısı 310 bin 27 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6, yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.1, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99.6 olarak belirlendi.

'BAŞTA MASKE İLE TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELEYE DESTEK VERİN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı, ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin" değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA, -


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 584'e yükseldi - Son Dakika

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