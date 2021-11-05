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Son dakika haber! 'KORONAVİRÜS SALGININDA DİYALİZE GİRMEK NAKİL YAPTIRMAKTAN DAHA RİSKLİ' - Son Dakika

Son dakika haber! 'KORONAVİRÜS SALGININDA DİYALİZE GİRMEK NAKİL YAPTIRMAKTAN DAHA RİSKLİ'

05.11.2021 10:46
Son dakika haber! 'KORONAVİRÜS SALGININDA DİYALİZE GİRMEK NAKİL YAPTIRMAKTAN DAHA RİSKLİ'

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr.

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Değer, koronavirüs korkusu ile nakil hastalarının hastaneye başvurularında belirli bir oranda azalma olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı'nın genelgesiyle böbrek nakillerine devam ettiklerini söyledi. Türkiye'de 23 bin hastanın böbrek nakli beklediğini anlatan Değer, Koronovirüs salgını döneminde diyalize girmek enfeksiyon açısından nakil yaptırmaktan daha riskli dedi.

Organ Bağışı Haftası nedeniyle değerlendirme yapan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Değer, 23 bin acil böbrek nakli alıcısı olduğuna dikkati çekerek, Dünya geneline baktığımızda, ülkemizde kadavradan böbrek naklinin yanı sıra canlıdan da böbrek nakli oranı oldukça azdır. Şu anda böbrek yetmezliği noktasına gelen 23 bin hastanın acil nakil olması gerekiyor. Bu hastaların böbrek nakli olması yaşam kalitelerini artırmak açısından oldukça önemlidir. İnsanlarımızı bağış yapmaları konusunda teşvik etmemiz gerekiyor dedi.

'DİYALİZDE TEHLİKE DAHA BÜYÜK'

Nakil hastalarının hastaneye başvurularında koronavirüs korkusu ile belirli bir oranda azalma olduğuna dikkati çeken Dr. Değer, Sağlık Bakanlığı'nın böbrek nakillerinin devam etmesi üzerine bir genelde yayınladığını belirtti. Bu genelge üzerine nakil çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Değer, 2020 yılında 15 hasta, 2021 yılında ise 20 hastaya böbrek nakli yaptıklarını kaydetti. Değer, Yapılan yayınlarda koronavirüs döneminde diyalize girmekle böbrek naklini karşılaştırdığımızda diyalize girmenin daha riski yüksek olduğu görüldü. Çünkü enfeksiyona daha açık oluyor. Dünya genelindeki görüşlere baktığımızda da hastalarımız için daha sağlıklısı böbrek nakillerinin yapılmasıdır. Biz de koronavirüs dönemi böbrek nakillerini yapmaya devam ediyoruz diye konuştu.

'ESKİSİNDEN DAHA İYİ VE DİNÇ HİSSEDİYORUM'

Koronavirüs salgınına karşın 17 yaşındaki Nihat Polat'a da iki hafta önce amcası Kadir Polat'ın (30) bağışı ile böbrek nakli gerçekleştirildi. Polat, Prof. Dr. Erkan Demir ile Dr. Mutlu Değer'in yaptığı başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Servise alınan ve kontrolleri süren Polat, Bir yıl diyalize girdim. Daha sonra nakil olmam gerektiği söylendi. Babam böbreğini vermek istedi ama uyuşmadı. Bunu anne-babadan başka kimse yapmaz diye düşünüyordum. Amcam gönüllü oldu ve bana böbreğini bağışladı. Şu an ki durumum çok iyi, eskisinden daha iyi ve dinç hissediyorum. Herkesin bağış konusunda hassasiyet göstermesini istiyorum ifadelerini kullandı.

'NAKİLİN ARDINDAN İLK İŞİM OKULA GİTMEK OLACAK'

Annesi Abide Uruç'un (38) bağışı ile sağlığına kavuşmayı bekleyen Rukiye Uruç (13) ise 3 yıldır diyalize giriyor. Bitlis'te yaşayan Uruç'un, göz kayması şikayeti ile gittiği Ankara'daki bir hastanede yapılan tahlillerinde idrarda protein kaçağı olduğu saptandı. Bunun üzerine İstanbul'da bir nefroloğa giden Uruç'a böbrek yetmezliği tanısı kondu. Nakil yapılması önerilen Uruç'un ameliyat için geldiği Balcalı Hastanesi'nde uygun donörün annesi olduğu görüldü. Annesinin bağışı ile sağlığına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu belirten Rukiye Uruç, 3 yıldır sağlık problemim nedeniyle okula gidemiyordum. Okulumu çok özledim. Nakil olduktan sonra ilk işim okula gitmek olacak dedi.

'KORONAVİRÜS DÖNEMİ BÜYÜK KORKU YAŞADIK'

Baba Ersin Uruç (41) da kızının kronik hastalığı olduğu için koronavirüs dönemi büyük endişe yaşadıklarını belirtti. Bağışın öneminden bahseden Uruç, yaşadıkları zorlu süreci şöyle anlattı

Kızımın kronik hastalığı olduğu için virüs kapar korkusu ile çok korkuyordum. Sık sık ellerini yıkıyordum, diyalize kendi aracım ile götürüp getiriyordum. Kızımızı elimizden geldiğince muhafaza etmeye, korumaya çalıştık. Biz 3 yıldır çok çektik. Bu derdi sadece yaşayan bilir. Bu hafta organ bağışı haftası ve bu günlerde insanlar bağış yapmayı mutlaka bir kez daha düşünsünler. Kızım nakil olup sağlığına kavuşacak. Biz çok sevinçliyiz, böbrek nakli bekleyen 23 bin hastaya da Allah bugünü nasip etsin.

Son dakika haber! 'KORONAVİRÜS SALGININDA DİYALİZE GİRMEK NAKİL YAPTIRMAKTAN DAHA RİSKLİ'
Son dakika haber! 'KORONAVİRÜS SALGININDA DİYALİZE GİRMEK NAKİL YAPTIRMAKTAN DAHA RİSKLİ'
Son dakika haber! 'KORONAVİRÜS SALGININDA DİYALİZE GİRMEK NAKİL YAPTIRMAKTAN DAHA RİSKLİ'
Son dakika haber! 'KORONAVİRÜS SALGININDA DİYALİZE GİRMEK NAKİL YAPTIRMAKTAN DAHA RİSKLİ'
Son dakika haber! 'KORONAVİRÜS SALGININDA DİYALİZE GİRMEK NAKİL YAPTIRMAKTAN DAHA RİSKLİ'
Son dakika haber! 'KORONAVİRÜS SALGININDA DİYALİZE GİRMEK NAKİL YAPTIRMAKTAN DAHA RİSKLİ'
Son dakika haber! 'KORONAVİRÜS SALGININDA DİYALİZE GİRMEK NAKİL YAPTIRMAKTAN DAHA RİSKLİ'
Son dakika haber! 'KORONAVİRÜS SALGININDA DİYALİZE GİRMEK NAKİL YAPTIRMAKTAN DAHA RİSKLİ'

Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 'KORONAVİRÜS SALGININDA DİYALİZE GİRMEK NAKİL YAPTIRMAKTAN DAHA RİSKLİ' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! 'KORONAVİRÜS SALGININDA DİYALİZE GİRMEK NAKİL YAPTIRMAKTAN DAHA RİSKLİ' - Son Dakika
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