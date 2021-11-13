Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 583 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 347 bin 426 testte 22 bin 583 vaka tespit edildi. 215 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 254 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 347 bin 426 testte 22 bin 583 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 254 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,92, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,90 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 810 bin 636, 2'nci dozda 49 milyon 594 bin 716 ve 3'üncü dozda 11 milyon 619 bin 678 olmak üzere toplam 118 milyon 302 bin 677 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'YÜZDE 65'TEN DÜŞÜK 9 İL KALDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşı oranı yüzde 65'ten düşük 9 ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim" dedi.

Haber: ANKARA,