Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 638 oldu (2) - Son Dakika

VAN VE NİĞDE MAVİ, MARDİN SARI KATEGORİDE

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Van ile Niğde'nin Risk Haritasındaki renginin maviye, Mardin'in ise turuncu kategoriden sarı kategoriye geçtiğini belirtti. Koca, açıklamasında "Doğu Anadolu'da Mavi illerin sayısı artmaya başladı. Van'da ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Van'ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı! Niğde, risk haritamızda artık Mavi. İlk doz aşı oranını yüzde 75'in üzerine çıkardı. Kararlılığın şehri Niğde'yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler! Mardin risk haritasındaki rengini Turuncudan Sarıya çevirdi. Covid-19'a karşı aşılanma oranı yüde 65'in üzerinde. Sarıdaki gün sayısı ne kadar azsa o kadar iyi. Mardin'i Mavi iller arasında görmek istiyoruz" ifadelerini kaydetti.