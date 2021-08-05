Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 297 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 245 bin 152 testte 24 bin 297 vaka tespit edildi. 108 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 636 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 245 bin 152 testte 24 bin 297 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 108 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 636 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 66,77, 2'nci doz ortalaması yüzde 45,32 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 41 milyon 445 bin 336, 2'nci dozda 28 milyon 133 bin 21 ve 3'üncü dozda 5 milyon 322 bin 877 olmak üzere toplam 74 milyon 901 bin 234 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır Mardin ve Şanlıurfa oldu.'TEDBİRLERE UYUN, AŞINIZI OLUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi.

Haber: ANKARA,