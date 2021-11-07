Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 304 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 304 oldu

SAĞLIK Bakanlığı günlük Kovid- 19 Tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 347 bin 783 testte 25 bin 304 vaka tespit edildi. 200 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 852 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 347 bin 783 testte 25 bin 304 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 200 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 852 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,62, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,25 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 625 bin 504, 2'nci dozda 49 milyon 190 bin 536 ve 3'üncü dozda 11 milyon 377 bin 755 olmak üzere toplam 117 milyon 378 bin 532 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'HEDEFİMİZ, ŞU GÜNLERİN BİR AN ÖNCE UNUTULMASI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması" dedi.

Haber: ANKARA,