Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 764 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 764 oldu

SAĞLIK Bakanlığı günlük Kovid-19 Tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 363 bin 238 testte 29 bin 764 vaka tespit edildi. 246 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 366 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 363 bin 238 testte 29 bin 764 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 246 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 366 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,44, 2'nci doz ortalaması yüzde 78,83 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 513 bin 911, 2'nci dozda 48 milyon 927 bin 418 ve 3'üncü dozda 11 milyon 250 bin 821 olmak üzere toplam 116 milyon 831 bin 329 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.MRNA AŞISI OLANLARA 3'ÜNCÜ DOZ TANINDISağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulunda; mRNA aşısı olup, 2'nci doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3'üncü doz yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır" dedi. 'RİZE MAVİ KATEGORİSİNE GEÇTİ'

Bakan Koca, aşılama haritasındaki güncellemeye ilişkin ise "Rize 2'nci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı. Hızlanalım" açıklamasında bulundu.

Haber: ANKARA,