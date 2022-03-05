Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 32 bin 389 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 32 bin 389 oldu

05.03.2022 20:01
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 32 bin 389 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 360 bin 353 testte 32 bin 389 vaka tespit edildi. 174 kişi hayatını kaybederken, 57 bin 894 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 360 bin 353 testte 32 bin 389 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 57 bin 894 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,98, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,15 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 710 bin 714, 2'nci dozda 52 milyon 855 bin 894 ve 3'üncü dozda 27 milyon 265 bin 458 olmak üzere toplam 145 milyon 972 bin 393 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Haber:  ANKARA,


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 32 bin 389 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 32 bin 389 oldu - Son Dakika
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