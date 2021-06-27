Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 883 oldu - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 215 bin 294 testte 4 bin 883 vaka ile 390 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 52 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 576'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 215 bin 294 testte 4 bin 883 vaka, 390 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 937 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 60 milyon 105 bin 441, toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27, toplam vefat sayısı 49 bin 576, toplam ağır hasta sayısı 736, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 275 bin 231 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.