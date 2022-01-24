Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 67 bin 23 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 67 bin 23 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 401 bin 636 testte 67 bin 23 vaka tespit edildi. 156 kişi hayatını kaybederken, 78 bin 362 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 401 bin 636 testte 67 bin 23 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 156 kişi hayatını kaybederken, 78 bin 362 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,39, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 349 bin 728, 2'nci dozda 52 milyon 282 bin 544 ve 3'üncü dozda 24 milyon 393 bin 523 olmak üzere toplam 140 milyon 938 bin 758 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'SALGIN GÜNDEMDEM ÇIKACAK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler Omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,