Son dakika haberleri | Koronavirüs sonrası ev ihtiyacı da değişti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Koronavirüs sonrası ev ihtiyacı da değişti

21.10.2020 10:29
Son dakika haberleri | Koronavirüs sonrası ev ihtiyacı da değişti, System.String[]

Son dakika haberine göre KORONAVİRÜS süreciyle birlikte bahçeli evlere olan talep de arttı.

KORONAVİRÜS süreciyle birlikte bahçeli evlere olan talep de arttı. Bu ihtiyaçtan hareketle yola çıkan Huzzak Yeşil Vadi Orman Evleri Projesi'nin yapımında sona yaklaşıldığı açıklandı. Huzzak Yapı ve ArtTech City Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir, insanların artık çok katlı konut projelerinden ziyade daha müstakil ve bahçeli konut projelerine odaklandığını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle müstakil ve bahçeli evlere talep artınca emlak firmaları da bu ihtiyacı karşılamaya yönelik projeler geliştirmeye başladı. İstanbul'un merkezi noktalarına yakınlığı ve doğal yaşam alanlarıyla kent yaşamından uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihi arasında yer alan Şile'de hayata geçirilen Huzzak Yeşil Vadi Orman Evleri Projesi'nin yapımında ise sona gelindi. Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüs süreciyle birlikte bahçeli ev arayışında olanlar için iyi bir alternatif olarak ortaya çıkan ve yapımı hızlı bir şekilde sürdürülen projede 44 çatı ve bahçe dubleksi konut yer aldığı bildirildi.

Pandemi sürecinin insanların konut tercihlerini değiştirdiğini vurgulayan Huzzak Yapı ve ArtTech City Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir, insanların artık çok katlı konut projelerinden ziyade daha müstakil ve bahçeli konut projelerine odaklandığını belirtti. Yaşanılan pandemi sürecinin insanların konut tercihi yaparken göz önünde bulundurduğu özellikleri de değiştirdiğini kaydeden Demir, "İnsanlar villa, müstakil, bahçeli, geniş balkonlu, peyzaj alanı ve yürüyüş parkuru gibi nitelikleri olan butik projelere yöneldi. Arama motorlarının verilerine baktığımızda bahçeli ev, villa, müstakil ev gibi aramaların çok arttığını görüyoruz. Şu anda Şile'de yapımını sürdürdüğümüz 44 villadan oluşan Yeşil Vadi Orman Evleri Projemize ve Bodrum'da yapımına başladığımız Hayat Country Projemize gelen yoğun ilgi de bizim açımızdan bu rakamların somut bir göstergesi oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil Vadi Orman Evleri'nin sosyal yaşam alanlarıyla çok zengin bir proje olduğunu vurgulayan Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir proje içerisinde müstakil giriş, taş oda ve müstakil bahçe, şömine peyzaj alanları, kapalı havuz, açık fitness alanı, voleybol ve basketbol sahası, kamelyalar açık çocuk parkı, açık otoparklar, doğal fauna, açık binme alanları, köy kulübü, yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları, doğal gıdaya ulaşım, sağlıklı yaşam, tıbbi aromatik bahçelerin olduğunu belirtti.


Son dakika haberleri | Koronavirüs sonrası ev ihtiyacı da değişti
Son dakika haberleri | Koronavirüs sonrası ev ihtiyacı da değişti
Son dakika haberleri | Koronavirüs sonrası ev ihtiyacı da değişti
Son dakika haberleri | Koronavirüs sonrası ev ihtiyacı da değişti
Son dakika haberleri | Koronavirüs sonrası ev ihtiyacı da değişti
Son dakika haberleri | Koronavirüs sonrası ev ihtiyacı da değişti

Mustafa Fatih, Koronavirüs, konut, Şile, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Koronavirüs sonrası ev ihtiyacı da değişti - Son Dakika Ekonomi

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