Son dakika haberleri... KORONAVİRÜS SÜRECİNDE DARÜŞŞAFAKA BAŞVURULARI YARI YARIYA DÜŞTÜ - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesine, sınavların da ertelenmesine neden oldu. Sokağa çıkma yasakları ve seyahat engelleri okul sınavlarına yapılan başvuruları da etkiledi. Annesi ya da babası hayatta olmayan ve maddi olanakları yetersiz öğrencilere kolej eğitim imkanı veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na başvurular da bu süreçte geçtiğimiz yıllara oranla yarı yarıya düştü.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler eğitim camiasında da etkisini gösterdi. Okulların kapatılması sonrası, uzaktan eğitim uygulamasına geçildi ve yaklaşık 3 aylık karantina döneminde sınavlar da ertelendi. Bu süreç tüm eğitim kurumlarını olduğu gibi, anne ya da babası olmayan çocuklar için 157 yıldır ücretsiz kolej eğitimöğretim imkanı veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nı da etkiledi. Geçen yıl 2000 öğrencinin başvuru yaptığı Darüşşafaka'ya, koronavirüs süreci nedeniyle yarı oranında talep oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, DHA'ya yaptığı açıklamada bu sene Türkiye bazında sadece 1000 öğrencinin başvurusunun kendilerine ulaştığını söyledi.

'GEREKİRSE ÖĞRENCİYİ GİDER KENDİMİZ ALIRIZ

Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Haziran Pazar günü saat 11.00'de 24 şehirde gerçekleştirilecek Darüşşafaka sınavı için, okul yönetimi yoğun bir çalışma yürütüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Öktem, her sene 2000 başvuru alırken, salgın sebebiyle bu sene 1000 öğrencinin başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek 'Aynı şekilde bu sene kabul etmeliyiz ki velilerimiz özellikle pandemi dolayısıyla biraz çekingenler başvuru konusunda. Ancak öğrencilerimizin de velilerimizin de gönüllerini rahatlatmak isterim. Sınav için her türlü önlemleri aldık. Hatta sınava gidiş ve gelişlerde sıkıntı yaşayan öğrencilerimize cemiyet olarak yardımcı oluyoruz. Masrafların tamamını karşılıyoruz. Gerekirse öğrenciyi gider kendimiz alırız dedi.

'BİR ÇOCUK GÜN GELİYOR ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Darüşşafaka eğitimi alabilecek koşullara sahip çocuklar için toplumun her kesiminin duyarlı olması gerektiğini belirten Öktem 'Eğitimde ilim irfan bu çatının altında gerçekleşiyor. Çevredeki teyzeler, muhtarlar, milli eğitim müdürlükleri, öğretmenler, kısacası herkes bir baksın çevresine bu özelliklere sahip çocuklar varsa hayatlarını kurtarmak için bilgilendirsin. Çünkü bir çocuk gün geliyor ülkenin kaderini değiştiriyor dedi.

'BEN DE DARÜŞŞAFAKA SAYESİNDE OKUDUM

Kendisinin de Darüşşafaka Eğitim Kurumlarından 1982 yılında mezun olduğunu ve bu okul sayesinde hayatının kurtulduğunu söyleyen Öktem;? Ben fakir bir aileden geliyorum. Babam küçük yaşta vefat etti. Dayılarım beni büyüttü. Darüşşafaka Eğitim Kurumları sınavına da annem ve öğretmenim girmemi sağladı ve kazandım. Okulu başarı ile tamamladım. Sonrasında ise Boğaziçi Üniversitesini kazandım. Şimdilerde dönüp baktığımda Darüşşafaka olmasaydı ben Boğaziçi Üniversitesinde okuyup, Amerika da yüzde yüz burslu master yapabilir miydim diyorum

'SİZ OLMASAYDINIZ BEN ÖLDÜĞÜMDE NE OLURDU BU YAVRUYA

Unutamadığı bir aile ziyaretinden bahseden Öktem; 'Eşim ile birlikte iç Anadolu'da bir öğrencimizin evine gitmiştik. Öğrencim babasını kaybetmiş. Annesi ise ufak el işleri örüp satıyor ve geçimlerini bu şekilde sağlıyordu ve bizleri görünce şöyle söyledi 'Siz bu çocuğu almasaydınız ben öldüğümde ne olur bu yavruya' diyerek gözleri dolmuştu. Hep hatırlarım bu hikayeyi dedi.