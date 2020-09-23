Son dakika haberleri | Koronavirüs sürecinde Kartal Belediyesi'nden Balkanlar'a kardeşlik köprüsü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Koronavirüs sürecinde Kartal Belediyesi'nden Balkanlar'a kardeşlik köprüsü

Son dakika gündem haberi... Kartal Belediyesi'nin ülkeler ve şehirler arasında oluşturduğu dostluk çerçevesinde, hayat verdiği 'Kardeş Belediyeler' dayanışması devam ediyor.

Son dakika haberleri | Koronavirüs sürecinde Kartal Belediyesi'nden Balkanlar'a kardeşlik köprüsü, System.String[]

Kartal Belediyesi'nin ülkeler ve şehirler arasında oluşturduğu dostluk çerçevesinde, hayat verdiği 'Kardeş Belediyeler' dayanışması devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de söz konusu dayanışma kapsamında Kartal Belediyesi'nin; Bulgaristan Ardino ve Sırbistan Sjenica kardeş belediyelerinin başkanları ile video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde üç başkan da birlik ve beraberlik mesajları verirken; karşılıklı dayanışma, yardımlaşma ve pandemi sürecinde birlikte yapılabilecekler masaya yatırıldı.

Görüşmelerde Kartal Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgön de Başkan Yüksel'e eşlik etti.

"Pandemi ile Alakalı Tıkandığınız Noktada Burada Bir Dostunuz Var"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilk görüşmesini Bulgaristan Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban ile gerçekleştirdi. Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen, sıkça birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusunun yapıldığı görüşmede, pandemi dolayısıyla her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bir selam verelim istedik, yalnız olmadığınızı size hatırlatalım istedik. Biz de bir koşturmacanın içerisindeydik. Yapmamız gereken çok ödevler vardı. Şimdi sakinleşince dostlarımızı, kardeşlerimizi, arayalım hasret giderelim istedik. Bütün dostlara, mutlaka selamlarımızı iletin. Pandemi ile alakalı bizim ne yapmamız gerekirse buna hazırız, tıkandığınız noktada burada bir dostunuz, Kartal var bunu bilin. Bunu hatırlatmak istedim." şeklinde konuştu.

Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban da Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür ederek, iki belediye arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenerek devam edeceğini vurguladı ve Başkan Gökhan Yüksel'i Bulgaristan'a davet etti.

"Yalnız Değilsiniz Burada Büyük Bir Aileniz Var"

Başkan Yüksel'in, ikinci görüşmesi ise Sırbistan Sjenica Belediye Başkanı Munib Mujagic ile oldu. Yakın zamanda başkanlığa seçilen Mujagic, Başkan Yüksel'e tebrikleri için teşekkür ederken, geçmiş dönemde yakalanan kardeş belediyecilik ilişkisinin kendi döneminde de artarak devam edeceğini iletti.

Başkan Gökhan Yüksel de konuşmasında "Tanıştığıma çok memnun oldum. Size ulaşmamızdaki ilk neden tanışmak ve hayırlı olsun dileklerimizi iletmekti. Koronavirüs sürecinde kötü deneyimler yaşadık. O yüzden bundan sonraki süreçlerde de yardımlaşmanın en üst düzeyde olacağını bildirmek istedim. Yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Burada büyük bir aileniz, büyük bir dostunuz var. İnşallah sağlık sorunları biter, iyi günler başlar. O zaman sizi ve ekibinizi Kartal'da misafir etmek isteriz." diyerek dayanışmanın ve kardeş belediyeciliğin önemine vurgu yaptı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Koronavirüs sürecinde Kartal Belediyesi'nden Balkanlar'a kardeşlik köprüsü - Son Dakika

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