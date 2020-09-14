Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı
Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'dan Kırşehir'e otobüsle giderken 1 gün önce yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan A.G. (58), kent girişinde otobüsten indirilip ambulansla geri götürüldü.
ANKARA'dan Kırşehir'e otobüsle giderken 1 gün önce yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan A.G. (58), kent girişinde otobüsten indirilip ambulansla geri götürüldü. Otobüsteki 17 kişi de kendilerini izole etmeleri için evlerine gönderildi.
Ankara'da yaşayan A.G. isimli kadın, 1 gün önce koronavirüs testi yaptırdı. A.G.'nin dün test sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, test sonucunu bildirmek ve tedavi süreci için A.G.'yi aradıklarında otobüsle Kırşehir'e gittiğini öğrendi. A.G.'nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü, Kırşehir merkeze girmeden önce Akpınar ilçesi mevkisinde jandarma tarafından durduruldu. Koronavirüs test sonucunu beklemeden otobüse bindiği anlaşılan A.G., koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri tarafından otobüsten indirilip, ambulansla Ankara'daki evine geri götürüldü. Otobüste bulunan 17 kişi de kendilerini izole etmeleri için Kırşehir'deki evlerine gönderildi.
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