Son dakika haberleri: Koronavirüse 7 ayda 2 kez yakalanan hemşireden kurallara uyun çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Koronavirüse 7 ayda 2 kez yakalanan hemşireden kurallara uyun çağrısı

22.12.2020 09:39
Son dakika haberleri: Koronavirüse 7 ayda 2 kez yakalanan hemşireden kurallara uyun çağrısı, System.String[]

Son dakika haber... İZMİR'de 7 ayda 2 kez koronavirüse yakalanıp uygulanan tedavilerle sağlığına kavuşan hemşire Hatice Demir Savaş (39), "Herkes maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalı. Genç yaşlı hepimiz risk grubundayız, hafife almamalıyız" dedi.

İZMİR'de 7 ayda 2 kez koronavirüse yakalanıp uygulanan tedavilerle sağlığına kavuşan hemşire Hatice Demir Savaş (39), "Herkes maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalı. Genç yaşlı hepimiz risk grubundayız, hafife almamalıyız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir merkezde hemşire olarak görev yapan 3 çocuk annesi Hatice Demir Savaş, nisan ayında rahatsızlandı. Savaş, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkiklerde akciğerlerinde Covid-19'a bağlı tutulum tespit edildi. Bunun üzerine Savaş, hastanede 1 hafta tedavi sonrası evinde 3 hafta karantinada kaldı. Sağlığına kavuşan Savaş, kasım ayında ise nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetiyle tekrar hastaneye gitti. 7 ay sonra tekrar Covid-19 testi pozitif çıkan Savaş, hastalığı ailesine bulaştırmamak için bu kez İzmir Valiliği tarafından belirlenen öğrenci yurdunda 3 hafta karantinada kaldı. Hatice Demir Savaş, sağlığına kavuşarak evine döndü.

'YOLUN SONUNA GELDİĞİMİ DÜŞÜNDÜM'Yaşadığı süreci anlatan Hatice Demir Savaş, "İlk kez nisan ayında Covid'e yakalandım. Çok ciddi nefes darlığı çektim. Kalp ritmim arttı. Hastanede 1 hafta yattım. Sonra evde 3 hafta karantinada kaldım. Yolun sonuna geldiğimi düşündüm. Çocuklarımı göremeyeceğimi ve hayatımın bu şekilde sona ereceğini düşündüm. Karamsarlığa kapıldığım dönemler oldu. Şükür o dönemi atlattım. Kasım ayında bir kez daha koronavirüse yakalandım. Tekrar testim, pozitif çıkınca çok ağladım. Yine çocuklarıma kavuşamayacağımı düşündüm. Vücudumun bu hastalığı, bir kez daha kaldıramayacağını düşündüm. Vücudumda bu sefer kas ağrıları oldu. Çocuklarıma bulaştırmamak adına 2.karantina sürecini de bir yurtta geçirdim" dedi.MASKE, SOSYAL MESAFE VE HİJYEN ÇAĞRISIÇok sıkıntılı bir süreç atlattığını vurgulayan Hatice Demir Savaş yaşadığı sağlık sorunlarını şu şekilde anlattı: "Virüse ilk yakalandığımda ciddi boyutta zatürre oldum. Nefes darlığı yaşadım. Covid 19'dan bana astım hastalığı miras kaldı. Virüse 2'nci kez yakalandığımda ise kas ve eklem ağrıları ciddi boyuttaydı. Virüsü atlatalı 1 ay olmasına rağmen hala eklem ağrılarım sürüyor."

Vatandaşlara çağrıda bulunan Hatice Demir Savaş, koronavirüsün genç- yaşlı ayırt etmediğini ve ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, "Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına muhakkak uyulması gerekiyor. Hepimiz bunlara dikkat ettiğimiz takdirde ülkemiz ve dünya, bu süreci kısa sürede atlatır" diye konuştu.


Son dakika haberleri: Koronavirüse 7 ayda 2 kez yakalanan hemşireden kurallara uyun çağrısı
Son dakika haberleri: Koronavirüse 7 ayda 2 kez yakalanan hemşireden kurallara uyun çağrısı
Son dakika haberleri: Koronavirüse 7 ayda 2 kez yakalanan hemşireden kurallara uyun çağrısı
Son dakika haberleri: Koronavirüse 7 ayda 2 kez yakalanan hemşireden kurallara uyun çağrısı
Son dakika haberleri: Koronavirüse 7 ayda 2 kez yakalanan hemşireden kurallara uyun çağrısı

Hatice Demir, Koronavirüs, İzmir, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Koronavirüse 7 ayda 2 kez yakalanan hemşireden kurallara uyun çağrısı - Son Dakika


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