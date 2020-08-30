Son dakika haberleri! Koronavirüse karşı kilosu 300 liradan satılan udi hindi rağbet görüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Koronavirüse karşı kilosu 300 liradan satılan udi hindi rağbet görüyor

Son dakika habere göre KORONAVİRÜS vaka sayısının en fazla olduğu 5 kent arasında yer alan Diyarbakır'da vatandaşlar, salgına karşı aktarlara akın etmeye başladı.

Son dakika haberleri! Koronavirüse karşı kilosu 300 liradan satılan udi hindi rağbet görüyor, System.String[]
KORONAVİRÜS vaka sayısının en fazla olduğu 5 kent arasında yer alan Diyarbakır'da vatandaşlar, salgına karşı aktarlara akın etmeye başladı. Aktarlar, vatandaşların bitkisel çözüm olarak tercih ettiği ürünlerin başında nefes açıcı etkisi olan udi hindi bitkisinin geldiğini ve kilosu 300 liraya kadar satılmasına rağmen yoğun talep aldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 ilden biri olarak açıkladığı Diyarbakır'da, alınan önlem ve uyarılara rağmen hasta sayısındaki artış devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışın nedenleri arasında ilk sıralarda maske takılmaması ya da yanlış takılması, düğünlerde fiziki mesafe kurallarına uyulmaması ve taziye geleneğinin sürdürülmesi geliyor. Uzmanların Eylül ayıyla birlikte koronavirüs vakalarında artış olacağı yönündeki açıklamalarıyla vatandaşlar kendilerince önlem almaya başladı. Koronavirüsün yanı sıra soğuk algınlığı ve gripten korunmak için de bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilere yönelen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Herkesin bildiği bağışıklığı güçlendirici bitkilerin yanı sıra kilosu 300 TL'ye kadar satılan udi hindiye talebin arttığını belirten aktarlar, bitkinin, kilosu bin 500 TL'den başlayan damla sakızı ya da balla karıştırılıp tüketildiği zaman nefes açıcı bir özelliğe sahip olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

'UZMANLARA DANIŞARAK KULLANILMALI'Sur ilçesinde aktarlık yapan Cahit Gürkaş, gribin vaka olarak koronavirüsün bir türü olduğunu ifade ederek, "Gripte, koronavirüsle beraber vaka sayısı artabilir. Çünkü ayırt etmek oldukça zorlaşıyor. Dolayısıyla bununla ilgili müşterilerimizin bizden bitki olarak talepleri oldukça yoğunlaştı. Grip vakaları için bizim de önerdiğimiz bitkiler var. Bunların başında zencefil geliyor. Bakteri öldürme özelliğine sahiptir. Virüs ve bakterilere karşı etkilidir. Dolayısıyla vücut direncini artırmada önemli bitkilerden biridir. Tabi, bunun dozunu günde 4 gramı aşmamak kaydıyla kullanmak gerekiyor. Zerdeçal da değerli bir bitkidir. Bu da karaciğer üzerindeki etkileri fazla olduğu için vücut direncini artırmada özellikle etkilidir. Bununla birlikte astım hastalarına hem Covid-19 hem de gribe karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerdiğimiz keçiboynuzu var. Çünkü keçiboynuzu özellikle akciğerler üzerinde etkilidir. Öksürük, bronşit, nefes darlığı gibi hastalıklara da iyidir. Karanfil de hücre yenileyici özelliğe sahip olduğu için B-12 vitaminin arttırılmasında etkili bir bitkidir. Adaçayı da nefes darlığı olan hastalarda çok etkilidir. Hatmi çiçeği özellikle akciğer, nefes darlığı, bronşit gibi hastalıklar üzerinde etkilidir. Karabaş otu kalp damar hastalıklarında etkilidir. Bu bitkiler bilinçli bir şekilde ve uzmanlara danışılarak kullanılmalı. Kendi başlarına kullanmamalılar" dedi.'UDİ HİNDİ BİTKİSİNE RAĞBET ÇOK'Son günlerde udi hindi bitkisine rağbetin arttığını aktaran Gürkaş, "Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla udi hindi bitkisi çok etkili. Biz bunu damla sakızıyla verdiğimiz zaman hastalarda olumlu neticeler alınıyor. Damla sakızı dediğimiz bitki çok değerli bir bitkidir. Bu ikisi karıştırılıyor. Dövülüp toz haline getirilip, öğütüldükten sonra karıştırılıp sabah, öğle, akşam birer çay kaşığı ağza atılıp ılık suyla beraber yutuluyor. Bu özellikle akciğerlerdeki tutulumlar için çok etkili, mide, sindirim sistemi için çok iyi ve bağışıklık sistemini oldukça yüksek tutan bir bitkidir. Vücut enerjisini artırıyor. Dolayısıyla kişinin daha rahat nefes almasını sağlıyor. Yani bir nevi oksijenin vücutta tutulumunu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla biz bunu tavsiye ediyoruz. Hastalığın tedavisinde yardımcı oluyor. Şu ana kadar yapılan araştırmalar neticesinde biz bunları söylüyoruz. Bizim de kendi çapımızda yaptığımız araştırmalar var. Udi hindi genellikle Hindistan, Pakistan gibi bölgelerde yetişen bir bitkidir. Damla sakızı ise sadece Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yetiştiriliyor. Çok değerli olduğu için fiyatı da oldukça yüksektir. Udi hindinin kilosu 300 TL'dir. Damla sakızının kilosu ise bin 500 TL'dir. Dolayısıyla bundan kilolarca almalarına gerek yok. 50 gram udi hindi, 10 gram da damla sakızıyla beraber karıştırılıp tüketilmesinde fayda var. Ayrıca antibiyotik değerini taşıyan propolis de var. Vatandaşların bunlara ilgileri oldukça yüksek. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bu hastalığın seyri Ekim ayında oldukça yüksek bir seviyeye ulaşacak. Dolayısıyla bu tür şeylere karşı yan tedbir olarak kullanılmalarında fayda var. Dozajında kullanılırsa yan etkileri yoktur. Aşırı miktarda kullanılırsa tabi ki her bitkinin kendine göre yan etkisi vardır" diye konuştu.'MÜŞTERİLERİN YÜZDE 80'İ COVİD-19 VE GRİPLE İLGİLİ GELİYOR'Kış aylarında soğuk algınlığı, grip, nezle gibi bir takım sıkıntıların baş gösterdiğini ifade eden aktar Süleyman Onur, "Bununla birlikte bildiğimiz gibi Covid-19'un kış aylarında daha yoğun olacağını tahmin ediyoruz. Bunlara ek olarak müşterilerimize neler kullanılması gerekiyor, onu paylaşıyoruz. Soğuk algınlığı için ıhlamur, tarçın, zencefil, havlıcan, karanfil, kuşburnu ve bunun yanında hem ciğerleri yumuşatacak hem de ciğerlerle ilgili olan bağışıklık sistemini güçlendiren balla hazırladığımız bir takım ilaçlar var. Kan değerlerini yükseltici ilaçlar var. Bu da aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirip en üst seviyeye çıkartıyor. Bilindiği gibi tüm hastalıklara karşı insanların bağışıklık sisteminin kuvvetli olması lazım ki bu hastalıkları ayakta veya çok hafif bir şekilde atlatabilsinler. O yüzden gelen müşterilerimizin yüzde 80'i hem Covid-19'a hem de soğuk algınlığına karşı malzemeleri tüketiyor. Diğer saydıklarımın yanında arı sütü, bal, polen, propolis, inseng, keçiboynuzu pekmezi, andız pekmezi ve udi hindinin de bu aralar Covid-19'a çok iyi geldiğini söylüyorlar ama tabi buna kesin bir şey konuşmak yanlış olur. Faydalıdırlar. Udi hindi kökü Hindistan'da yetişen bir bitki ve ciğer, mide problemleri olanlara faydalı bağışıklık sistemini güçlendirici bir köktür. İnsanlara faydası vardır. Kimisi Covid-19'a çok iyi geldiğini ve kısa sürede atlattığını söylüyor. Bu tür bitkilerin yüzde 90'ı halk arasında insanların bilgi aktarmasıyla ortaya çıkan bir sektördür. O sektörü de çok iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. O yüzden müşterilerimiz bu tür şeyleri tüketiyor" dedi.Vatandaşlar da kış aylarının yaklaşmasıyla, hem kendileri hem de yurt dışındaki akrabalarına göndermek amacıyla udi hindi ve bağışıklığı güçlendirici bitkileri aldıklarını söyledi.

- Diyarbakır

Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Koronavirüse karşı kilosu 300 liradan satılan udi hindi rağbet görüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar         
12:56
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge 66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge         
12:44
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü         
12:33
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı         
12:12
Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki         
11:27
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi         
11:18
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi         
10:33
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı         
10:30
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı         
10:00
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi         
09:45
İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı         
09:29
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil         
22:41
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti         
22:38
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım         
20:24
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti         
19:57
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi         
19:36
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi         
17:55
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı         
17:51
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı         
17:49
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor         
17:35
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı         
16:33
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap         
15:47
Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı         
15:16
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti         
15:14
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı         
14:08
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek         
12:52
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi         
12:31
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2020 17:54:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Koronavirüse karşı kilosu 300 liradan satılan udi hindi rağbet görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei