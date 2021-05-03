Son dakika haberleri | Koronavirüse yakalanan çift, 2 saat arayla öldü
03.05.2021 15:54
Son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Mecidiye (77) ve Mehmet Çelik (81) çifti, 2 saat arayla yaşamını yitirdi.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Mecidiye (77) ve Mehmet Çelik (81) çifti, 2 saat arayla yaşamını yitirdi.
Ereğli Murtaza Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çelik ile eşi Mecidiye Çelik, 11 gün önce koronavirüse yakalandı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çelik çifti, sağlık durumlarının ağırlaşması sonrası 7 gün önce yoğun bakıma alındı. Mecidiye Çelik, dün saat 13.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Eşi Mehmet Çelik ise saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetti. Çelik çifti, bugün öğle namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
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