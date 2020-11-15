Son dakika haberleri! Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpeder aynı gün hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpeder aynı gün hayatını kaybetti
15.11.2020 11:49
Son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören Mehmet San (50) ve kayınpederi Fazıl Çav (85) aynı gün hayatını kaybetti.
DENİZLİ'nin Acıpayam
ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören Mehmet San
(50) ve kayınpederi Fazıl Çav (85) aynı gün hayatını kaybetti.
Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi'nde yaşayan işçi emeklisi Mehmet San ile kayınpederi Fazıl Çav, geçen hafta rahatsızlandı. Yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan San ve Çav, evlerinde karantinaya alındı. 13 Kasım Cuma günü durumu ağırlaşan Mehmet San, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Fazıl Çav da aynı günün akşamında Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fazıl Çav, gece yarısı hayatını kaybetti. Mehmet San ve Fazıl Çav dün Dodurga Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Denizli
Son Dakika MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı Hastane bahçesinde eşini yere yatırıp darbeden saldırgana takipsizlik kararı verildi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı