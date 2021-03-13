DENİZLİ Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi - Son Dakika

DENİZLİ Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi

13.03.2021 09:39

Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildiPAMUKKALE Üniversitesi Hastanesi'nde, koronavirüs hastalarını sağlığına kavuşturmaya çalışırken, virüse yakalanan ve 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi

PAMUKKALE Üniversitesi Hastanesi'nde, koronavirüs hastalarını sağlığına kavuşturmaya çalışırken, virüse yakalanan ve 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sibel Pekcan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın hekimi seçildi. 92 gündür yoğun bakımda tutulan Prof. Pekcan'ın ödülünü oğlu aldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Sibel Pekcan, koronavirüs süreci kapsamında diğer sağlık çalışanları gibi hastalıkla mücadele etti. Gece- gündüz demeden çok sayıda koronavirüslü hastayı tedavi edip, sağlığına kavuşturarak, hastaneden taburcu olmasını sağladı. Ancak Prof. Dr. Sibel Pekcan 3 ay önce koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu ağırlaşan Pekcan, görev yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı. Meslektaşları ile ailesii 92 gündür yoğun bakımda olan Pekcan'ın sağlığına kavuşmasını bekliyor.

YILIN DOKTORU SEÇİLDİ

Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Pekcan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yılın hekimi seçildi. PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Pekcan'ın ödülü, oğlu 26 yaşındaki Doğuşcan Özkurt'a, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından verildi. Törende duygulu anlar yaşayan Doğuşcan Özkurt, annesinin yılın hekimi seçilmesinden dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Annem hastalıkla mücadele etmek için gece- gündüz çalışırdı. Hastalarıyla çok ilgilenirdi. Annem koronavirüsle mücadele ederken, hastalık onu buldu. Durumu kötüleşince yoğun bakıma alındı. 92 gündür yoğun bakımda tutuluyor. Uyutma ve uyandırma süreci uygulanıyor. Ailemiz için kötü bir durum oldu, üzgünüz ve elimizden bir şey gelmiyor. Bu hastalığı yaşayınca sağlığımızın kıymetini daha iyi anlıyoruz. Annemin yılın hekimi seçilmesi bizi gururlandırdı. Keşke ayakta olsaydı da kendi ödülünü alabilseydi. Durumu düzelince plaketini kendisine vereceğim" dedi.

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE EN ÖN SAFLARDAYDI"

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise, Tıp Bayramı'nı buruk geçirdiklerini ifade ederek, "Sibel Pekcan hocamız koronavirüsle mücadele ederken rahatsızlanan hekimlerimizden sadece birisidir. Bizim için çok değerli bir hekimdir. Yoğun bakımdaki tedavi süreci devam ediyor. Bir dahaki tıp bayramında aramızda olacağını umut ediyoruz. Kendisi hastalıkla mücadele eden ve en ön sağlarda yer alan birisidir. Görevinden dolayı kaynaklanan hastalığı yenecektir. Bu anlamlı günü bu yıl buruk geçiriyoruz. Bir yıldır dünya Covid-19'la mücadele ediyor. Bize göre bu bir kurtuluş savaşıdır. Umuyorum kat ettiğimiz mesafeler boşa gitmez. Halkımızdan destek bekliyoruz" dedi.

DENİZLİ Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi
DENİZLİ Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi
DENİZLİ Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi
DENİZLİ Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi
DENİZLİ Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi
DENİZLİ Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi
DENİZLİ Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi
DENİZLİ Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi
DENİZLİ Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi
DENİZLİ Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi

Pamukkale Üniversitesi, Tıp Bayramı, Koronavirüs, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ Koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanan doktor, yılın hekimi seçildi - Son Dakika


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