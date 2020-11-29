Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. - Son Dakika

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