Son dakika haberleri! Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
29.11.2020 19:59
Edinilen son dakika haberine göre Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi Formula 1'de korkunç kaza! Romain Grosjean'ın aracı ikiye bölündü Manchester United'dan müthiş geri dönüş! Cavani takımını ipten aldı Babası sinir krizi geçirdi! 6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kadıköy'de bir gol daha! Meşin yuvarlak 3. kez ağlarla buluştu Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti