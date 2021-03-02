Koronavirüste batıdaki tek düşük riskli il olan Uşak'ta "kontrollü normalleşme" sevinci - Son Dakika

Koronavirüste batıdaki tek düşük riskli il olan Uşak'ta "kontrollü normalleşme" sevinci

02.03.2021 15:23

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında, mavi renkle tanımlanan düşük riskli iller arasında yer alan ve batıda bu renkteki tek il olan Uşak'ta, vatandaşlar, kontrollü normalleşme sürecinin mutluluğunu yaşıyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında, mavi renkle tanımlanan düşük riskli iller arasında yer alan ve batıda bu renkteki tek il olan Uşak'ta, vatandaşlar, kontrollü normalleşme sürecinin mutluluğunu yaşıyor.

Kentte bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı, restoran ve kafelere gitti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürerek vatandaşları kurallara riayet etmeleri ve rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haritada kentin mavi olarak görünmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Salgın sürecinde vatandaşları bilgilendirmek için birçok çalışma yürüttüklerini, kentin birçok noktasına dezenfeksiyon cihazı yerleştirdiklerini ifade eden Çakın, "Bundan sonra da düşük riskli iller arasında yer almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızı, bilinçli bir şekilde kurallara uymaya davet ediyorum. İnşallah, Türkiye'deki tüm illeri mavi olarak göreceğimiz günler de gelecektir." dedi.

Kontrollü normalleşme kapsamında müşterilerine yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başlayan restoran işletmecisi Hasan Sevgen, kısıtlamaların kalkmasının çok iyi olduğunu söyledi.

Uşak'ın mavi listede yer almasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Sevgen, "İnşallah daha da hızlı bir şekilde eski düzenimize döneceğiz. Uşak'ta vaka sayısının az olmasına çok seviniyoruz. Müşterilerimizi tekrar ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda tüm illerimizde bu yaşanır." diye konuştu.

"Çocuklar gibi sevindik"

Kısıtlamaların kalkmasıyla arkadaşlarıyla dışarı çıktığını kaydeden 19 yaşındaki Cüneyt Aydın da rehavete kapılmadan, tedbirlere uyarak bu günleri tamamen atlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Uzun zamandan sonra dışarı çıktığını söyleyen 80 yaşındaki Güngör Şenlier ise, şunları kaydetti:

"Kısıtlamalara riayet ettik. Devlet ne istediyse uyguladık ve mükafatını aldık Uşak olarak. Sağlık ve emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mücadele ettiler. Sokağa çıkma yasağımız kalkınca çocuklar bayramda ne kadar sevinirse biz de o kadar sevindik. Arkadaşlarıma müjde ettim, yarın buluşalım dedim. İnşallah bu sürecin tamamen ortadan kalkmasını temenni ediyorum."

Koronavirüste batıdaki tek düşük riskli il olan Uşak'ta kontrollü normalleşme sevinci
Koronavirüste batıdaki tek düşük riskli il olan Uşak'ta kontrollü normalleşme sevinci
Koronavirüste batıdaki tek düşük riskli il olan Uşak'ta kontrollü normalleşme sevinci
Koronavirüste batıdaki tek düşük riskli il olan Uşak'ta kontrollü normalleşme sevinci

Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Çakın, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüste batıdaki tek düşük riskli il olan Uşak'ta 'kontrollü normalleşme' sevinci - Son Dakika


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