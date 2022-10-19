Son dakika haberleri! Koronavirüsten kaybettiği eşinin muhtarlık görevini Beykoz'da özenle sürdürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Koronavirüsten kaybettiği eşinin muhtarlık görevini Beykoz'da özenle sürdürüyor

19.10.2022 11:06

Son dakika habere göre Beykoz'un Anadolu Kavağı Mahallesi'nde muhtarken Kovid-19'dan hayatını kaybeden Serdar Lüleburgaz'ın görevini eşi devraldı.

Beykoz'un Anadolu Kavağı Mahallesi'nde muhtarken Kovid-19'dan hayatını kaybeden Serdar Lüleburgaz'ın görevini eşi devraldı.

İlçenin sakin ve turistik mahallesinde ikinci dönem muhtarlık görevini sürdüren Lüleburgaz, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde 6 Nisan 2021'de vefat etti.

Merhum muhtarın eşi Sevim Lüleburgaz, vefatın ardından mahalle halkının ısrarıyla 6 Haziran 2021'de yapılan ara seçimlerde aday olma kararı aldı.

Eşinin emanetini devralmak ve dönemini tamamlamak için yola çıkan 54 yaşındaki Sevim Lüleburgaz, seçimi kazanarak muhtar oldu.

Sevim Lüleburgaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin vefatından sonra ilk başlarda muhtar olmayı düşünmediğini söyledi.

Mahalle halkı ve gençlerin "Serdar Ağabeyimizin mirasını devralmanı istiyoruz." diyerek kendisine çok baskı yaptığını anlatan Lüleburgaz, "Ondan sonra ben muhtarlığa adaylığımı koydum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu süreci atlatmamda muhtarlık benim için çok büyük rol oynadı." dedi.

Lüleburgaz, eşinin mahalleli tarafından çok sevildiğini ifade ederek, "Benim değil, insanların söylediği şu: Çok farklı bir insandı, koşmayı çok seviyordu. Birileri için bir şeyler yapmayı çok sevdiği için çok faal bir insandı. Mahallesi için pek çok şey yaptı. Bir muhtarın yapabileceğinden çok daha fazlasını yaptığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Eşinin döneminde muhtarlıkla çok alakadar olmadığını, kendisinin de başka bir yerde çalıştığını aktaran Lüleburgaz, onun vefatından sonra çok şeylerle karşılaştığını söyledi.

Sevim Lüleburgaz, eşinin yaptıklarının karşılığını almaya başladığını düşündüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir gün bir yere gittik. Yanımda biri daha vardı, taksiye bindik. Parayı kimin ödeyeceğine dair aramızda konuşuyoruz. Hiç bilmediğimiz bir yerdeyiz. Taksici 'Her ikinizden de para istemiyorum, veremezsiniz.' dedi. Biz de şaşkın bir şekilde neden diye sorduk. 'Ablacım sen beni tanımıyorsun ama ben Serdar ağabeyimi çok iyi tanıyorum. Bana yaptıklarının karşılığını veremem zaten.' dedi. Hiç tanımadığım bir insan bunu bana söylüyor. Şu anda karşıma yaptıkları çıkıyor. Çok farklı şeyler görüyorum eşimle ilgili."

Eşinin emaneti muhtarlık görevini tamamlayacak olmaktan memnuniyet duyduğunu, bir dönem daha aday olabileceğini anlatan Lüleburgaz, kadın muhtarların ya da muhtar olmak için bu işe girecek kadın adayların istedikten sonra her şeyi yapabileceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Beykoz Devlet Hastanesi, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Koronavirüsten kaybettiği eşinin muhtarlık görevini Beykoz'da özenle sürdürüyor - Son Dakika

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