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Son dakika haberleri! 'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN 28, AŞI OLAN 8 GÜN SONRA KAN BAĞIŞI YAPABİLİR' - Son Dakika

Son dakika haberleri! 'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN 28, AŞI OLAN 8 GÜN SONRA KAN BAĞIŞI YAPABİLİR'

09.09.2021 09:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre ISPARTA Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Uğur Güzel, koronavirüsü atlatıp, iyileştikten 28 gün sonra, Covid-19 aşısı yaptıran bağışçılardan da 8'inci günün ardından kan alınabildiğini söyledi.

ISPARTA Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Uğur Güzel, koronavirüsü atlatıp, iyileştikten 28 gün sonra, Covid-19 aşısı yaptıran bağışçılardan da 8'inci günün ardından kan alınabildiğini söyledi.

Koronavirüs salgınından etkilenen çalışma alanlarından olduklarını söyleyen Isparta Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Güzel, "İlk etapta pandemi çerçevesinde Bilim Kurulu tarafından alınan önlemler ve halkımızın kafasında soru işaretleri nedeniyle kan bağışımız düşmüştü daha sonra pandemiyle bilimsel gerçekler ortaya çıktı. Süreç yönetilmeye başlandı. Bu süreç içinde kan bağışımız tekrar şu anda yavaş yavaş eski haline doğru dönmeye başladı. Hastalıkla ilgili bildiğimiz şeyler özellikle koronavirüs enfeksiyonunun kan nakli ile bulaşmadığı yönünde fakat her şeye rağmen biz yine de koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişilerden kan almak için bazı kurallara uyuyoruz" dedi.

'KORONAVİRÜS GEÇİREN KAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR'

Koronavirüse yakalanmış ve iyileşmiş kişilerden kan bağışı alabildiklerini belirten Güzel, "Bunlardan en önemlisi hastalığı geçiren kişi, tam iyileştikten 28 gün sonra kan bağışında bulunabiliyor veya çift negatif testten 28 gün sonra kan bağışında bulanabiliyor" diye konuştu. Uğur Güzel ayrıca koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarının devam ettiğini ve aşı olunduktan sonra 8'inci günün ardından itibaren kan bağışı yapılabildiğini de hatırlattı.

BAĞIŞÇILAR İÇİN PANDEMİ FORMU DA EKLENDİ

Pandemi döneminde kan bağışçısı sorgulama formuna ek olarak koronavirüs sorgulama formu da kullanmaya başladıklarını kaydeden Dr. Uğur Güzel, şunları söyledi:

"Bu formun içerisinde kişinin pandemiyle ilgili durumunu bize ileten 5 sorumuz var. Bunlardan bir tanesi son 28 gün içinde koronavirüs enfeksiyonu geçirip geçirmediğini soruyoruz. Yine son 28 gün içinde koronavirüs geçiren birisiyle 15 dakikadan uzun temasının olup olmadığı, yurt dışına gitme öyküsü, yine yurt dışından gelen birisiyle 15 dakikadan fazla zaman geçirip geçirmediğini sorguluyoruz. Ayrıca hekimlerimiz sorgulama sırasında pandemiye ait bulguları boğaz ağrısı, öksürük ve ateş gibi bulguları da sorguluyor. Kişide gribal enfeksiyon bile olsa bunu biz pandemi gibi algılayıp, kan bağışını öteliyoruz. Tam iyileşmesini bekleyip, kan bağışını kabul ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DURUMU:

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Kızılay Kan Merkezi'nden görüntü

Kan bağışı yapan vatandaşlardan görüntü

RÖP: Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Uğur Güzel

Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

Son dakika haberleri! 'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN 28, AŞI OLAN 8 GÜN SONRA KAN BAĞIŞI YAPABİLİR'
Son dakika haberleri! 'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN 28, AŞI OLAN 8 GÜN SONRA KAN BAĞIŞI YAPABİLİR'
Son dakika haberleri! 'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN 28, AŞI OLAN 8 GÜN SONRA KAN BAĞIŞI YAPABİLİR'
Son dakika haberleri! 'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN 28, AŞI OLAN 8 GÜN SONRA KAN BAĞIŞI YAPABİLİR'

Koronavirüs, Kan Bağışı, Uğur Güzel, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN 28, AŞI OLAN 8 GÜN SONRA KAN BAĞIŞI YAPABİLİR' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! 'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN 28, AŞI OLAN 8 GÜN SONRA KAN BAĞIŞI YAPABİLİR' - Son Dakika
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