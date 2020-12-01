Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen sağlık müdürü: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım - Son Dakika

Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen sağlık müdürü: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım

01.12.2020 17:38
Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen sağlık müdürü: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım, System.String[]

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'de, evinde koronavirüs tedavisi gören İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, sağlığına kavuşarak, görevine başladı.

ESKİŞEHİR'de, evinde koronavirüs tedavisi gören İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, sağlığına kavuşarak, görevine başladı. Hastanelerde ziyaretlerde bulunan Bilge, "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Ne kadar yakın temastan uzak durursak o kadar virüsün yayılmasını engellemiş oluruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'ye, koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine hastanede Covid-19 testi yapılmış ve sonucu pozitif çıkmıştı. Evde tedavi görerek, sağlığına kavuşan Prof. Dr. Bilge, görevinin başına döndü. Bilge, filyasyon ekiplerinin yanı sıra Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'nde Covid-19 teşhisiyle serviste ve yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Salgınla mücadelede herkese görev düştüğünü vurgulayan İl Sağlık Müdürü Bilge, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunarak, "Özellikle bu süreçte mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Halkımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Biz ne kadar hareketlerimizi kısıtlar, ne kadar az dışarıya çıkarsak, ne kadar yakın temastan uzak durursak o kadar virüsün yayılmasını engellemiş oluruz" dedi.


Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen sağlık müdürü: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım
Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen sağlık müdürü: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım
Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen sağlık müdürü: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım
Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen sağlık müdürü: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen sağlık müdürü: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir Monaco'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor "Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü "Saatim geldi" deyip kaçan yaşlılar, pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti         
17:01
Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak         
16:52
Almanya'da bir otomobil kalabalığa daldı: 2 ölü, 10 yaralı Almanya'da bir otomobil kalabalığa daldı: 2 ölü, 10 yaralı         
16:39
Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek         
15:58
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?         
15:21
Annesini, Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu         
14:59
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı         
14:30
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 18:00:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen sağlık müdürü: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei