Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen sağlık müdürü: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, evinde koronavirüs tedavisi gören İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, sağlığına kavuşarak, görevine başladı. Hastanelerde ziyaretlerde bulunan Bilge, "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Ne kadar yakın temastan uzak durursak o kadar virüsün yayılmasını engellemiş oluruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'ye, koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine hastanede Covid-19 testi yapılmış ve sonucu pozitif çıkmıştı. Evde tedavi görerek, sağlığına kavuşan Prof. Dr. Bilge, görevinin başına döndü. Bilge, filyasyon ekiplerinin yanı sıra Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'nde Covid-19 teşhisiyle serviste ve yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Salgınla mücadelede herkese görev düştüğünü vurgulayan İl Sağlık Müdürü Bilge, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunarak, "Özellikle bu süreçte mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Halkımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Biz ne kadar hareketlerimizi kısıtlar, ne kadar az dışarıya çıkarsak, ne kadar yakın temastan uzak durursak o kadar virüsün yayılmasını engellemiş oluruz" dedi.