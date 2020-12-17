Son dakika haberleri! Koronavirüsü yenen sunucu Önel: Verilen ilaçlar bu hastalığın silahı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Koronavirüsü yenen sunucu Önel: Verilen ilaçlar bu hastalığın silahı
17.12.2020 08:40
Bir son dakika haberine göre İZMİR'de yerel yayın yapan televizyon kanalının sunucusu Erhan Önel, yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu.
İZMİR'de yerel yayın yapan televizyon kanalının sunucusu Erhan Önel, yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Hastalığı ilaçlar sayesinde atlattığını söyleyen Önel, "Bu hastalığın silahı verilen ilaçlar. Hastalığım boyunca ilaçlarımı eksiksiz kullandım. Virüs, vücuda girince sizi esir alıyor" dedi.
İzmir'de yerel yayın yapan televizyon kanalının sunucusu Erhan Önel, koronavirüse yakalandı. Tedaviyle hastalığı yenen Önel, eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Erhan Önel, "Virüs, vücudunuza girdiği zaman çok can sıkıcı bir hal alıyor. Keyifsiz ve insanın neşesini bozan bir durum. Koronavirüsü duymak ve yaşamak çok farklı bir olay. Çünkü herkesin vücudunda farklılıklar gösteriyor. Örneğin, ben koronavirüsü ağıra yakın geçirdim. Ateşim çok yükseldi ve çok ciddi güç kaybı yaşadım. İştahsızlığım da vardı. Ancak moralimi hep yüksek tuttum. Bu hastalıkta moralin yüksek olması gerekiyor. Ayrıca bana verilen ilaçları da eksiksiz kullandım. Verilen ilaçları 5 günde bitirdim. İlaçları aldıktan sonra kendi sağlığımda çok ciddi bir iyileşme gördüm" dedi.İlaçların koronavirüsle mücadelede en büyük silah olduğunu vurgulayan Önel, "Virüs, vücudunuza girdiği zaman sizi esir alıyor. Bu duruma düşmemek için tedbirlere uyalım ve çok dikkat edelim" diye konuştu.
- İzmir
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