Son dakika haberleri! Koronvirüse yakalanan her 3 kişiden biri daha uzun süreli psikolojik veya nörolojik semptomlar yaşıyor

Çoğu ABD'de olmak üzere 236 binden fazla koronavirüs (Covid-19) hastasının elektronik sağlık kayıtlarının incelendiği bir araştırmaya göre, Covid-19'a yakalanan her 3 kişiden 1'i daha uzun süreli psikolojik veya nörolojik semptomlar yaşıyor.

Lancet Psychiatry dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Covid-19'a yakalanan her 3 kişiden 1'inin daha uzun süreli psikolojik veya nörolojik semptomlara sahip olduğu belirtildi. Araştırmanın, çoğu ABD'de olmak üzere 236 binden fazla Covid-19 hastasının elektronik sağlık kayıtlarını içerdiği ve kayıtların aynı zaman dilimi içerisinde başka solunum yolu enfeksiyonları yaşayanlarla karşılaştırıldığı ifade edildi.

EN YAYGIN TANI ANKSİYETE

Araştırmada koronavirüs atlatan kişilerden yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki 6 ay içerisinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildiği bulundu. En yaygın tanının, koronavirüs tedavisi görenlerin yüzde 17'sinde tespit edilmesiyle 'anksiyete' olduğu ve bunu da hastaların yüzde 14'ünde tespit edilen 'duygudurum bozukluğunun' takip ettiği ifade edildi.İSKEMİK İNME GÖRÜLDÜAraştırmacılar, nörolojik etkilerin hastanede yatan hastalarda daha şiddetli olmasına rağmen ayakta tedavi gören hastalarda da yaygın olduğunu belirtti. Ayrıca, yaklaşık her 50 Covid-19 hastasından 1'inde ise beyni etkileyen bir kan pıhtısı olan 'iskemik inme' görüldüğü belirtildi.

Araştırmacılar, sonuçların, sağlık sisteminin koronavirüs atlatanlara yardım etmeye nasıl devam etmesi gerektiğine dair ışık tutmasına yardımcı olacağını belirtti.