Son Dakika | "Korsan durak" çetesi operasyonunda ele geçirenler dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika | "Korsan durak" çetesi operasyonunda ele geçirenler dikkat çekti

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da taksi duraklarını baskı altına alan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da taksi duraklarını baskı altına alan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıyan soruşturmada ele geçirenler arasında üzerinde 'kas gevşetici' yazılı sopa dikkat çekti.

Esenyurt'ta 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi duraklarını baskı altına alan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlemişti. İstanbul merkezli olmak üzere 2 Ekim'de Ankara ve Bursa'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Eş zamanlı operasyonda, Ali Ziver Ç.'nin elebaşılığını yaptığı çeteye mensup 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

KAVGADA KULLANILAN SOPALARDA 'KAS GEVŞETİCİ' İBARESİ DİKKAT ÇEKTİ

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen ruhsatsız tabanca ile 88'i bu silahlara ait olmak üzere 138 fişek ve kavgada kullanılan sopaların emniyette sergisi yapıldı. Üzerinde 'kas gevşetici' yazılı bir sopa dikkat çekerken, 23 kişinin bu olaylarda 'mağdur' olarak ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Gözaltındaki çete lideri Ali Ziver Ç. ve adamlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları bu sabah tamamlandı. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan bu kişilerden 18'inin sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Şüphelilerin, daha önceki polisiye soruşturmalardan tehdit', 'yağma' 'işkence' ve 'zorla çek-senet imzalatma' gibi çıkar amaçlı kayıtları olduğu kaydedildi. Ayrıca çeteye liderlik yapan Ali Ziver Ç.'nin, 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' kaydı olduğu ve 29 ayrı olaydan dosyası bulunduğu ileri sürüldü.

(Sadık Kahraman/İHA)

Son Dakika | Korsan durak çetesi operasyonunda ele geçirenler dikkat çekti
Son Dakika | Korsan durak çetesi operasyonunda ele geçirenler dikkat çekti
Son Dakika | Korsan durak çetesi operasyonunda ele geçirenler dikkat çekti
Son Dakika | Korsan durak çetesi operasyonunda ele geçirenler dikkat çekti

Operasyon, İstanbul, Esenyurt, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | 'Korsan durak' çetesi operasyonunda ele geçirenler dikkat çekti - Son Dakika

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