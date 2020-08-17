Son dakika haberleri... Korsan otoparkçılık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Fatih'te korsan otoparkçılık yapıp zorla para alan bir şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Fatih'te korsan otoparkçılık yapıp zorla para alan bir şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Emniyette işlemleri biten değnekçi adliyeye sevk edildi. Fatih Balat Hastanesi ispark alanında dün 22.28 sıralarında bir şahsın korsan otoparkçılık yapıp zorla para aldığının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amiğince, şikayet edilen F.D isimli şahıs, suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan değnekçi ekipler tarafından, Balat Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada işlemleri biten değnekçi Adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:55

Kaynak: İHA

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