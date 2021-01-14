Son dakika haberleri... Korsan taksiciyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 15 yıl hapisle cezalandırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Korsan taksiciyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 15 yıl hapisle cezalandırıldı

14.01.2021 12:33
Son dakika haberleri... Korsan taksiciyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 15 yıl hapisle cezalandırıldı, System.String[]

Son dakika haber: Güngören'de aracı bağlanan korsan taksiciyi, aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Selahattin Karabulut, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güngören'de aracı bağlanan korsan taksiciyi, aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Selahattin Karabulut, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Selahattin Karabulut, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Bedri Aslancı'nın korsan taksicilik yaptığını, sanık Selahattin Karabulut'un kızı ve eşini zaman zaman istedikleri yerlere götürdüğünü belirtti.

Mütalaada, sanığın kızını alışveriş merkezinden aldığı sırada sivil polisler tarafından durdurulan aracı bağlanan maktule, ceza kesildiği ifade edilerek, maktul Aslancı'nın bunun üzerine sanık ve eşine, "Kızın yüzünden ceza yedim, cezayı siz ödeyeceksiniz" dediği aktarıldı.

Olay günü olan 1 Ekim 2019'da buluşan sanık ile maktulün tartıştığı, sanığın birkaç bıçak darbesiyle Aslancı'yı öldürdüğü ve teslim olduğu belirtilerek, sanık Selahattin Karabulut'un "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkeme, sanık Karabulut'a mütalaaya karşı diyeceklerini sordu.

Sanık Karabulut, Bedri Aslancı ile daha önceden herhangi bir husumeti olmadığını belirterek, "Kendisine güvenirdim, eşimi ve kızımı hastaneye götürür, getirirdi, taksiciliğini yapardı. Arabası bağlanınca eşime ve bana küfür etmesi zoruma gitti. İşten çıktıktan sonra, kendimi savunmak için yanıma bıçak aldım. Tasarlamış olsaydım, ben maktulü iş yerime çağırırdım. Yıllardır, silah taşırım, hiç adliyelik olmadım. Sabıkam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Selahattin Karabulut'u maktul Bedri Aslancı'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın eylemi tahrik altında işlediğinden cezasını 18 yıla indirdi.

Karabulut'un duruşmadaki iyi halinden dolayı da cezasını 15 yıla düşüren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Cumhuriyet, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Korsan taksiciyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 15 yıl hapisle cezalandırıldı - Son Dakika


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