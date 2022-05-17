Son dakika haberleri: Korsan yazılımla 3 ayda 10 milyon liralık vurguna 7 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Korsan yazılımla 3 ayda 10 milyon liralık vurguna 7 tutuklama

17.05.2022 17:15
Son dakika haberleri: Korsan yazılımla 3 ayda 10 milyon liralık vurguna 7 tutuklama

Son dakika haberleri: DENİZLİ merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, vatandaşların cep telefonlarına korsan yazılım göndererek mobil bankacılık bilgilerini ele geçirip,10 milyon liralık vurgun yapan organize suç örgütü üyesi 7 kişi tutuklandı.

DENİZLİ merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, vatandaşların cep telefonlarına korsan yazılım göndererek mobil bankacılık bilgilerini ele geçirip,

10 milyon liralık vurgun yapan organize suç örgütü üyesi 7 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye genelinde 'bilişim sistemlerini kullanarak' hırsızlık suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin, vatandaşların cep telefonlarına korsan yazılım göndererek mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdiği, vatandaşları telefonla arayıp, kendilerini bankadan aradıklarını belirtip, güven kazandıktan sonra şifreleri alıp, banka hesaplarından başka banka hesaplarına paraları transfer ettiklerini belirledi. Şüphelilerin bu yöntemle 3 ayda Türkiye genelinde çok sayıda vatandaştan 10 milyon lira vurgun yaptıkları saptandı. Polis, şüphelilere yönelik Denizli merkezli İstanbul, Mersin, Konya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınıp, Denizli'ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Baran Yasin Öztürk, Harun Dikpınar, Recep Aydın, Uğur Özdemir, Yakup Atmaz, Ali Köse ve Mustafa Özteke tutuklandı.


Son dakika haberleri: Korsan yazılımla 3 ayda 10 milyon liralık vurguna 7 tutuklama
Son dakika haberleri: Korsan yazılımla 3 ayda 10 milyon liralık vurguna 7 tutuklama
Son dakika haberleri: Korsan yazılımla 3 ayda 10 milyon liralık vurguna 7 tutuklama
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Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Denizli'de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı Denizli'de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Korsan yazılımla 3 ayda 10 milyon liralık vurguna 7 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Korsan yazılımla 3 ayda 10 milyon liralık vurguna 7 tutuklama - Son Dakika
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