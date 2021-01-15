Son dakika haberleri: Koruyucu aile yanında büyüyen çocuk sayısı 8 bine yaklaştı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Koruyucu aile yanında büyüyen çocuk sayısı 8 bine yaklaştı

15.01.2021 11:55
Son dakika haberleri: Koruyucu aile yanında büyüyen çocuk sayısı 8 bine yaklaştı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Türkiye genelinde sürdürülen çalışmalar sonucunda koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 8 bine yaklaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Türkiye genelinde sürdürülen çalışmalar sonucunda koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 8 bine yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Bakanlıkça Türkiye genelinde korunmaya muhtaç çocuklar için sürdürülen koruyucu aile seferberliği, 2020'de sonuçlarını verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2002'de 510 koruyucu aile yanında 515 çocuk varken 2019'da 7 bin 259 korunmaya muhtaç çocuk, 5 bin 967 koruyucu ailenin yanında yeni bir hayata adım attı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının psikolojik, sosyolojik ve ekonomik anlamda olumsuz etkiler doğurduğu 2020 yılında ise koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 7 bin 869'a, koruyucu aile sayısı da 6 bin 484'e ulaştı.

Buna göre, 610 çocuk geçen yıl koruyucu ailesi ile mutlu bir yuvanın kapısını araladı, 517 aile bakım ve koruma altındaki çocuklara kalbini açtı.

81 ilde koruyucu aile var, rekor İstanbul'da

Korunmaya muhtaç çocuklar için yürütülen çalışmaların en önemli sonuçlarından biri, Türkiye'nin 81 ilinde koruyucu ailelik sisteminin devreye alınıp yaygınlaştırılması oldu.

Bakanlığın 1 Ocak 2021 tarihli verilerine göre, ülke genelinde en çok koruyucu aile bulunan il 716 aile ile İstanbul. İstanbul'u sırasıyla Ankara (414), İzmir (381), Kayseri (276) ve Adana (202) izliyor.

Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise İstanbul'da 785, Ankara'da 470, İzmir'de 430, Kayseri'de 308, Adana'da 268'e çıktı.

795 özel gereksinimli çocuk koruyucu aileleriyle büyüyor

Koruyucu ailelik sistemiyle devlet korumasındaki farklı engel gruplarından çocukların da yaşamı değişti.

Halihazırda Türkiye genelindeki 795 özel gereksinimli çocuk, koruyucu aileler yanında bulunuyor. Bakanlık, özel durumları bulunan çocukların düzenli olarak engelli rehabilitasyon merkezlerine gitmesini ve eğitim süreçlerini destekliyor.

Koruyucu aile nasıl olunur?

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, uygun aile ya da kişilere "koruyucu aile" deniliyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, sürekli Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaş arasındaki en az ilkokul mezunu, düzenli bir gelire sahip, evli veya bekar herkes koruyucu aile olmak için başvuruda bulunabiliyor.

Koruyucu ailelik başvuruları, gereken belgelerle Bakanlık il müdürlükleri, e-Devlet ve Bakanlık internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Bu süreçte koruyucu ailelik başvurularını yapan kişilerin durumlarında, çocuk ile koruyucu aile ilişkileri açısından önem taşıyan temel mesleki değerlendirmelere yönelik incelemeler yürütülüyor.

Koruyucu Aile, Emine Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Koruyucu aile yanında büyüyen çocuk sayısı 8 bine yaklaştı - Son Dakika


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