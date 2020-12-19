Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu - Son Dakika

Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu

19.12.2020 11:54
Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Refah Ergezen, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan destekle iş yeri açtı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Refah Ergezen, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan destekle iş yeri açtı.

İlçenin Ergezen Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Refah Ergezen, kendi ürettiği yöresel ürünleri satmak için iş yeri açmak istedi.

Bu kapsamda, KOSGEP'e başvuran genç girişimci, sağlanan destekle açtığı iş yerinde, turşu, kurutulmuş biber, reçel, yoğurt, peynir, kaymaklı lokum gibi birçok yöresel ürünü satarak ailesini geçindiriyor.

Ergezen, yaptığı açıklamada, hayal ettiği işe devlet desteği sayesinde ulaştığını söyledi.

İş yeri açarak ilçedeki kadınlara da örnek olduğunu anlatan Ergezer, "En büyük hedefim halkımıza doğal gıdayı kolay bir şekilde ulaştırabilmek. İş yerimde günlük doğal süt satıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 70'i kendi üretimimiz. Kaymak, tereyağı, peynir, yoğurt gibi ürünleri evimizde hazırlıyoruz. Birçok ürünü ise ilçedeki kadınlardan alıyoruz. Kadınların yaptıklarını paraya çevirerek onlara destek de oluyorum." dedi.

Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu
Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu
Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu
Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu
Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu
Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu
Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu
Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu
Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu
Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu

Bitlis, Kadın, Ahlat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bitlisli girişimci devlet desteğiyle iş yeri sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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