Son dakika haberleri | Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

01.03.2022 20:11
Son dakika haberleri | Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haber: Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, "Ukrayna'da olayları gördüğümüzde doğal olarak düşünüyoruz ki Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, " Ukrayna'da olayları gördüğümüzde doğal olarak düşünüyoruz ki Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir." dedi.

Osmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Osmani, Türkiye ile olan ilişkilerinin şimdiye kadar çok iyi olduğunu, bundan sonra da iyi olması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Türkiye halkına ve kurumlarına Kosova'ya verdikleri destek için teşekkür eden Osmani, "Hem aramızdaki ilişkiler seviyesinde desteklerinizi gördük hem de uluslararası arenada desteklerinizi gördük. Aramızdaki ilişkileri daha çok ekonomik ve insani konularda da daha fazla geliştireceğiz. Kosova'nın sesi çıkmadı uluslararası arenada, Türkiye bize bu konuda yardımcı olmuştur özellikle Sayın Erdoğan'ın bizzat vermiş olduğu desteği bugün tekrar hatırlattık." dedi.

Osmani, "Türkiye'nin aramızdaki ilişkileri daha ileriye, daha stratejik bir seviyeye getirme çabalarını görüyoruz." diyerek halkı ve hükümeti adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kosova'yı ilk tanıyan devletlerden birinin Türkiye olduğunu hatırlatan Osmani, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu, iletişim kapılarını açtığını ve dünyanın farklı ülkelerinin Kosova'yı tanıması için çok çalıştığını belirterek, "Biz hala bu konuda Türkiye ile çalışmaktayız. Ukrayna'da olayları gördüğümüzde doğal olarak düşünüyoruz ki Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir. NATO'da Türkiye'nin rolü çok önemlidir, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum, bu konuda da vermiş olduğu destek için." diye konuştu.

Osmani, müttefiklerinin asla kendilerini yalnız bırakmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle en önemli müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman bize sırtını dönmemiştir. Kosova'nın devleti adına, Kosovalı vatandaşlar adına sürekli vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Şuna tamamen inanıyorum ki, aramızdaki iş birliğini daha fazla derinleştireceğiz."

(Sürecek)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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