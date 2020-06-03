Son dakika haberleri... Kosova'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

Kosova'da düzenlenen olağanüstü Meclis genel kurulunda Kosova Demokratik Birliği (LDK) adayı Avdullah Hoti, 61 evet ve 1 çekimser oy ile yeni hükümeti kurdu.



Kosova'da yeni hükümet kuruldu. Meclis genel kurulunda olağanüstü yapılan oturumda Kosova Demokratik Birliği (LDK) Adayı Avdullah Hoti, 61 evet ve 1 çekimser oy ile yeni hükümeti kurdu. Meclis Başkanı Vjosa Osmani'nin boykotu nedeniyle yardımcısı LDK'dan Kujtim Shala tarafından yönetildi. Oturumun başında Hükümet Programını sunan Avdullah Hoti, koalisyon ortaklarıyla birlikte halk içi çalışacaklarını belirterek, ekonomik kalkınma, istihdam, sağlık, eğitim ve salgınla mücadeleye odaklanacaklarını kaydetti. Hoti ayrıca, anayasa ile hukukun üstünlüğüne saygı göstererek, yolsuzlukla mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi. Hoti, hükümet programını sunduktan sonra, kabineyi açıkladı.



Kabinede Türk yer alıyor



Dört Başabakan Yardımcısı ve 16 Bakandan oluşacak kabinede bir Türk de yer alıyor. Eğitim Bakan Yardımcılığı yapan Enis Kervan, Bölgesel Kalkınma Bakanı görevine getirildi. Vetevendosje ve bazı LDK milletvekillerinin boykot ettiği oturumda, partilerin parlamento grup şeflerinin konuşmaları ardından oylamaya geçildi. Hoti, hükümeti için 86 milletvekili oy kullanırken, yeni hükümet 61 evet, 26 hayır ve 1 çekimser oy ile kuruldu.



Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Fikrim Damka da Hoti hükümetinden yana oy kullandı. Oylamanın ardından Başbakan Hoti ve kabinesinin yemin etmesiyle birlikte oturum sona erdi.



Eylemciler meclis binasına girmeye çalıştı



Avdullah Hoti başkanlığındaki yeni hükümetin oylandığı meclis binası önünde toplanan vatandaşlar tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Protesto gösterisine katılan ve yeni hükümetin kurulmasına karşı çıkan vatandaşların sayısı her dakika artarken, eylemciler meclis binasına girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri eylemcilere engel olmaya çalışırken, polis ve göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.



Eylemde sık sık, "yaşasın Kurti Hükümeti" sloganları atılıyor. - PRİŞTİNE