Son dakika haberleri... Kosova'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kosova'da yeni hükümet kuruldu

Son dakika gelişmesine göre Kosova'da düzenlenen olağanüstü Meclis genel kurulunda Kosova Demokratik Birliği (LDK) adayı Avdullah Hoti, 61 evet ve 1 çekimser oy ile yeni hükümeti kurdu.

Son dakika haberleri... Kosova'da yeni hükümet kuruldu, System.String[]

Kosova'da düzenlenen olağanüstü Meclis genel kurulunda Kosova Demokratik Birliği (LDK) adayı Avdullah Hoti, 61 evet ve 1 çekimser oy ile yeni hükümeti kurdu.


Kosova'da yeni hükümet kuruldu. Meclis genel kurulunda olağanüstü yapılan oturumda Kosova Demokratik Birliği (LDK) Adayı Avdullah Hoti, 61 evet ve 1 çekimser oy ile yeni hükümeti kurdu. Meclis Başkanı Vjosa Osmani'nin boykotu nedeniyle yardımcısı LDK'dan Kujtim Shala tarafından yönetildi. Oturumun başında Hükümet Programını sunan Avdullah Hoti, koalisyon ortaklarıyla birlikte halk içi çalışacaklarını belirterek, ekonomik kalkınma, istihdam, sağlık, eğitim ve salgınla mücadeleye odaklanacaklarını kaydetti. Hoti ayrıca, anayasa ile hukukun üstünlüğüne saygı göstererek, yolsuzlukla mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi. Hoti, hükümet programını sunduktan sonra, kabineyi açıkladı.


Kabinede Türk yer alıyor


Dört Başabakan Yardımcısı ve 16 Bakandan oluşacak kabinede bir Türk de yer alıyor. Eğitim Bakan Yardımcılığı yapan Enis Kervan, Bölgesel Kalkınma Bakanı görevine getirildi. Vetevendosje ve bazı LDK milletvekillerinin boykot ettiği oturumda, partilerin parlamento grup şeflerinin konuşmaları ardından oylamaya geçildi. Hoti, hükümeti için 86 milletvekili oy kullanırken, yeni hükümet 61 evet, 26 hayır ve 1 çekimser oy ile kuruldu.


Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Fikrim Damka da Hoti hükümetinden yana oy kullandı. Oylamanın ardından Başbakan Hoti ve kabinesinin yemin etmesiyle birlikte oturum sona erdi.


Eylemciler meclis binasına girmeye çalıştı


Avdullah Hoti başkanlığındaki yeni hükümetin oylandığı meclis binası önünde toplanan vatandaşlar tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Protesto gösterisine katılan ve yeni hükümetin kurulmasına karşı çıkan vatandaşların sayısı her dakika artarken, eylemciler meclis binasına girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri eylemcilere engel olmaya çalışırken, polis ve göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.


Eylemde sık sık, "yaşasın Kurti Hükümeti" sloganları atılıyor. - PRİŞTİNE

Hükümet, Kosova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 05:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Kosova'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:25
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor         
23:08
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor         
22:51
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor         
22:31
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı         
22:25
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor         
22:22
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor         
22:15
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı         
22:00
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var         
22:00
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak         
21:57
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi         
21:50
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor         
21:44
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü         
21:39
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü         
21:23
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık         
21:19
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti         
21:13
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor         
21:01
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı         
20:58
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor         
20:48
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı         
20:47
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere         
20:44
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz         
20:10
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir         
19:58
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi         
19:53
İBB'den İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama         
19:53
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 23:43:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Kosova'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]