Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: "Bugün Kosova bir kadın cumhurbaşkanı seçti" - Son Dakika

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: "Bugün Kosova bir kadın cumhurbaşkanı seçti"

04.04.2021 21:31
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani:

Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani, Mecliste yaptığı konuşmada, "Bugün Kosova bir kadın cumhurbaşkanı seçti.

Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani, Mecliste yaptığı konuşmada, "Bugün Kosova bir kadın cumhurbaşkanı seçti." ve "Sırp suçlular yargılanana kadar adalet sağlanmayacaktır" dedi.

Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada üçüncü turda 71 oy olan Vetevendosje'nin adayı milletvekili Vjosa Osmani, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı olmuştu. Oylamaya 120 milletvekilinden 82'si katılmış, birinci ve ikinci turlarda seçim için gerekli olan üçte iki çoğunluk elde edilememişti. Vetevendosje'den formalite gereği aday gösterilen Nasuf Bejta ise hiç oy alamamış, Osmani'nin cumhurbaşkanı adaylığına tepki gösteren PDK, AAK ve Sırp Listesi milletvekilleri oylamaya katılmamıştı. Osmani, ülkenin 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Kosova'nın 5'inci ve ikinci kadın Cumhurbaşkanı oldu.

"Bugün Kosova'nın günü"

Osmani, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Mecliste yaptığı ilk konuşmasında, görevi üstlenmekten dolayı büyük bir onur duyduğunu belirterek, "En büyük motivasyonum Kosova'ya olan sevgimdir" dedi. Osmani, "Bugün Kosova'nın günü, bugün halkın iradesi yerine getirilerek tüm kurumların oluşumunun tamamlandığı gün. Bugün, zorluklarla nasıl yüzleşeceğimizi ve bunları nasıl anlamlandıracağımızı bildiğimizi kanıtlamanın günü" ifadelerini kullandı.

"Tüm kız çocuklarına örnek olmalıdır"

"Bugün Kosova bir kadın cumhurbaşkanı seçti. Bu tüm kız çocuklarına örnek olmalıdır. Tüm kız çocukları hayalleri ve hedeflerinin peşinden koşmalıdır" diyen Osmani, "Kosova bugün bir kez daha demokrasi örneği göstermiştir. Halkın iradesi ile cumhurbaşkanı seçildim ve bu görevi büyük bir sorumlulukla yerine getireceğim" dedi.

"Sırp suçlular yargılanana kadar adalet sağlanmayacaktır"

Osmani, "Sırp suçlular yargılanana kadar adalet sağlanmayacaktır. Diyalog süreci geleceğe yönelik bir adım olsa da eşit şartlarda yürütülmelidir. Devletin ve hukukun üstünlüğünün güçlenmesi için çalışacağıma ve ülkenin her karış toprağını koruyacağıma söz veriyorum. Herkesin Cumhurbaşkanı olacağım. Kapım herkese açık olacak. Hiçbir parti arasında ayrım yapmayacağım. Bölünme lüksümüz yok. Birlikte daha güçlüyüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Osmani ayrıca, oy kullandıkları için LDK milletvekilleri dahil olmak üzere, Türk, Boşnak, Roman ve Goralı milletvekillerine de teşekkür etti.

Öte yandan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Lahey Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi tarafından hakkında hazırlanan savaş suçları iddianamesinin kabul edilmesinin ardından geçen sene 5 Kasım'da görevinden istifa ettiğini duyurmuş, ardından Osmani, Kasım 2020 ile Mart 2021 arasında cumhurbaşkanı vekili olarak görev yapmıştı.

Osmani kimdir?

Vjosa Osmani-Sadriu 1982 yılında Kosova'nın Mitroviça kentinde doğdu. İlkokulu ve liseyi Mitroviça'da bitirdi. Temel çalışmalarını Priştine Üniversitesi hukuk fakültesinde, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Pittsburgh Üniversitesi'nde tamamladı. Priştine Üniversitesi, Kosova Rochester Teknoloji Enstitüsü ve Pittsburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders vermiştir. Daha önce Avrupa Entegrasyonu Komitesi Başkanlığı ve Kosova'da Anayasa Reformları Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kariyerin yanı sıra Osmani Prindon Sadriu ile evli ve ikiz kız annesidir. Anadili Arnavutça yanı sıra İngilizce, Türkçe, İspanyolca ve Sırpça da konuşabilmektedir. - PRİŞTİNE

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Bugün Kosova bir kadın cumhurbaşkanı seçti
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Bugün Kosova bir kadın cumhurbaşkanı seçti
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Bugün Kosova bir kadın cumhurbaşkanı seçti
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Bugün Kosova bir kadın cumhurbaşkanı seçti
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Bugün Kosova bir kadın cumhurbaşkanı seçti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: 'Bugün Kosova bir kadın cumhurbaşkanı seçti' - Son Dakika


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