Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi

09.05.2022 15:12

Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi Bursa'da gasp suçundan aranan şüpheliler polis ekiplerinden yaklaşık 25 kilometre kaçtıktan sonra kıskıvrak yakalandılar.

Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da gasp suçundan aranan şüpheliler polis ekiplerinden yaklaşık 25 kilometre kaçtıktan sonra kıskıvrak yakalandılar. Emniyette işlemleri tamamlana şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş şube müdürlüğüne bağlı gasp büro amirliği ekipleri, kısımlarınca aranan şahısların kiraladıkları 16 ANK 897 araç ile 11 Eylül Bulvarı'nda oldukları bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, aracı 11 Eylül Bulvarı'nda görerek dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, sür'atli bir şekilde giderek izini kaybettirmeye çalıştı. Yaklaşık 25 kilometre boyunca kaçtıktan sonra, araçta bulunan S.S. ve M.D. Samanlı Caddesi'nde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kiralık araç ise çekici yardımıyla incelemek üzere emniyetin otoparkına götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan S.S.'nin gasp ve oto hırsızlığı suçlarından arandığı ayrıca 34 adet kaydı olduğu, M.D'nin ise 23 adet kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlana şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi
Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi
Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi
Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi
Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi
Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi
Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
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Film gibi kovalamaca: Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı Film gibi kovalamaca: Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı Gasp ve oto hırsızlığından aranan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı Gasp ve oto hırsızlığından aranan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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